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09 листопада 2020, 13:47 4

Різанина у Кривому Розі: у місті оголосили траур за загиблими

09 листопада 2020, 13:47 4
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Про жалобу оголосив мер Кривого Рогу Юрій Вілкул
Про жалобу оголосив мер Кривого Рогу Юрій Вілкул
Рixabay
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У Кривому Розі оголосили траур за загиблими в результаті нападу чоловіка з ножем, внаслідок чого померли дві людини.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу міської ради.

Зазначено, що про жалобу оголосив мер Кривого Рогу Юрій Вілкул.

"Ми глибоко співчуваємо близьким і рідним загиблих і постраждалих у цій кривавій різанині. Важко повірити, що таке сталося в нашому місті. Це жахливо і неприпустимо" - заявив градоначальник.

Він наголосив, що злочинець має отримати справедливе і найтяжче покарання.

Нагадаємо, під вечір 7 листопада в Металургійному районі Кривого Рогу невідомий скоїв серію нападів. Згодом стало відомо, що зловмисником, який у Кривому Розі вбив двох осіб та поранив ще вісьмох, виявився 29-річний місцевий мешканець. Вбити людей йому наказав "голос".

Україна кримінал кримінальна справа траур Кривий Ріг
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