10:37  08 ноября
Коронавирус в Украине: зафиксировано более 9 тысяч новых случаев
11:06  08 ноября
Масштабное ДТП в Харькове: прокуратура возбудила дело
17:31  08 ноября
Война на Донбассе: боевики притихли, ни одного обстрела за сутки
UA | RU
UA | RU
08 ноября 2020, 18:32 2

В ВСУ COVID-19 заболели еще 155 человек

08 ноября 2020, 18:32 2
Читайте також українською мовою
За время пандемии в ВСУ выздоровели 4 627 человек
За время пандемии в ВСУ выздоровели 4 627 человек
Facebook
Читайте також
українською мовою

За минувшие сутки, 7 ноября, в Вооруженных Силах Украины зарегистрировано 155 новых случаев заболевания COVID-19

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства обороны, пишет RegioNews.

Из 155 новых случаев в учреждениях здравоохранения находится 18 человек, на лечении дома под наблюдением медицинской службы находится 137 человек.

По состоянию на 10:00 8 ноября в Вооруженных Силах Украины COVID-19 болеет — 2 230 человек, за время пандемии выздоровели — 4 627 человек, летальных случаев — 19.

На изоляции (в том числе самоизоляция) находится 390 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция ближайших трех суток — 35 человек.

Напомним, в сентябре у главнокомандующего ВСУ подтвердился коронавирус.

коронавирус
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Подписывайтесь на RegioNews
20 октября 2020
Андрей Мартынов: Если в Борщаговской ОТГ и дальше останется старая власть, будет трагедия
22 сентября 2020
"Девять маленьких мэров"
03 сентября 2020
Госпожа мэр или госпожа мем
Все видео »
Свободовский анклав: в чем секрет успеха мэров Хмельницкого, Ивано-Франковска и Тернополя
Почему Виктор Балога может гордиться сыном и что будет делать оппозиция в новом горсовете Мукачево
Все публикации »
Станислав Асеев
Виктор Небоженко
Виктор Таран
Все блоги »