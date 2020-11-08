В ВСУ COVID-19 заболели еще 155 человек
За время пандемии в ВСУ выздоровели 4 627 человек
За время пандемии в ВСУ выздоровели 4 627 человек
За минувшие сутки, 7 ноября, в Вооруженных Силах Украины зарегистрировано 155 новых случаев заболевания COVID-19
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства обороны, пишет RegioNews.
Из 155 новых случаев в учреждениях здравоохранения находится 18 человек, на лечении дома под наблюдением медицинской службы находится 137 человек.
По состоянию на 10:00 8 ноября в Вооруженных Силах Украины COVID-19 болеет — 2 230 человек, за время пандемии выздоровели — 4 627 человек, летальных случаев — 19.
На изоляции (в том числе самоизоляция) находится 390 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция ближайших трех суток — 35 человек.
Напомним, в сентябре у главнокомандующего ВСУ подтвердился коронавирус.
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