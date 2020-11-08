У ЗСУ на COVID-19 захворіли ще 155 осіб
За час пандемії у ЗСУ одужали 4 627 осіб
За час пандемії у ЗСУ одужали 4 627 осіб
За минулу добу, 7 листопада, в Збройних Силах України зареєстровано 155 нових випадків захворювання COVID-19
Про це йдеться в повідомленні пресслужби Міністерства оборони, пише RegioNews.
З 155 нових випадків в установах охорони здоров'я перебуває 18 осіб, на лікуванні вдома під наглядом медичної служби знаходиться 137 осіб.
Станом на 10:00 8 листопада в Збройних Силах України COVID-19 хворіє — 2 230 осіб, за час пандемії одужали — 4 627 осіб, летальних випадків — 19.
На ізоляції (в тому числі самоізоляція) перебуває 390 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція найближчих трьох діб — 35 осіб.
Нагадаємо, у вересні у головнокомандувача ЗСУ підтвердився коронавірус.
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