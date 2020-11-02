Башкиров заявил, что его незаконно уволили с должности главы Государственной сервисной службы градостроительства

Экс-глава Держсервисбуда Башкиров заявил, что с ним незаконно разорвали контракт ради остановки реформы градостроительства

Экс-глава Держсервисбуда Башкиров заявил, что с ним незаконно разорвали контракт ради остановки реформы градостроительства

Алексей Башкиров написал письмо президенту Украины Владимиру Зеленскому и премьеру Денису Шмыгаю, в котором утверждает, что был уволен с должности руководителя Государственной сервисной службы градостроительства Украины (Держсервисбуд) незаконно. И это было мотивировано желанием отдельных должностных лиц остановить реформу градостроительства.

Об этом экс-глава Держсервисбуда Алексей Башкиров сообщил на своей странице в Facebook, передает RegioNews.

То, что за последние дни произошло в сфере градостроительства, требует объяснений, ведь много кто еще не понял смысл и причину бурных событий прошлого. В первую очередь хочу отметить, что делал и делаю все от меня зависящее для внедрения реформы градостроительства, начатой Президентом Украины Владимиром Зеленским и Премьер-министром Денисом Шмыгалем. Убежден, большинство украинцев поддерживают эту реформу и ликвидацию коррупции в строительной сфере. И я благодарен им всем. И на самом деле нас очень много. Однако есть силы, которые не заинтересованы в очистке отрасли, которые с самого начала реформы системно противодействовали ей, пытаясь если не сорвать, то нивелировать все изменения, чтобы сохранить костяк коррупционной системы", - пишет экс-глава Держсервисбуда.

Башкиров отметил, что после решения о ликвидации ГАСИ и с момента его назначения на должность руководителя новой Государственной сервисной службы градостроительства Украины он ощущал постоянное сопротивление реформе. Несмотря на это удалось подготовить Держсервисбуд к полноценному запуску.

За период с марта 2020 года были разработаны структура Держсервисбуда, штатное расписание и смета органа, положения о структурных подразделениях и должностные инструкции работников. Несмотря на то, что в Министерстве развития общин и территорий постоянно ставили бюрократические препятствия принятию необходимых для полноценного запуска Держсервисбуда решений, все необходимые документы были согласованы", - заявил Башкиров.

Он добавил, что согласно постановлению Кабинета Министров, должно быть образовано 14 управлений, 8 отделов и 2 сектора Держсервисбуда в регионах.

Служба уже была готова объявлять отбор на занятие вакантных должностей руководителей территориальных органов, проводить собеседования и формировать штат, что позволило бы Держсервисбуду начинать в полном объеме выполнять возложенные на него задачи. Но в результате моего увольнения с должности реформа опять затормозила. Уверен, в таком сценарии могут быть заинтересованы только те, кто добивается отмены реформы", - пишет Башкиров.

Свое увольнение с должности экс-глава Держсервисбуда называет незаконным. И собирается отстаивать свои права в суде, поскольку увольнение, по мнению Башкиров, это попытка определенных людей остановить реформу градостроительства.

В документе о моем увольнении "путем прекращения действия контракта" не было указано никаких правовых оснований для прекращения контракта. Единственным законным основанием расторжения контракта со мной могло бы быть невыполнение условий контракта, однако отчеты о результатах оценки моей деятельности, которые были подписаны профильным министром, доказывают обратное. Есть основания считать, что мое увольнение является результатом политических интриг тех, кто изо всех сил стремится отменить реформу градостроительства. Это подтверждается еще и тем, что на меня оказывается давление с требованием написать заявление об увольнении задним числом. Я никогда не пойду на подобные сделки и буду защищать свое честное имя. Поэтому буду оспаривать свое увольнение в суде", - заявил экс-глава Держсервисбуда.

Также Алексей Башкиров направил письма президенту Владимиру Зеленскому, премьеру Денису Шмыгаю, Кабмину и Верховной Раде, в которых изложил ситуацию в градостроительстве и вокруг Держсервисбуда.

Напомним, 22 октября Кабинет Министров Украины отстранил Юрия Васильченко с должности председателя Государственной инспекции градостроительства и Алексея Башкирова с должности председателя Государственной сервисной службы градостроительства Украины. Кроме того, утратило силу распоряжение о временном исполнении обязанностей председателя Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины Богданом Федоренко.