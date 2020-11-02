Васильченко требует в суде признать незаконным беспричинное отстранение от должности главы ГИГ

Экс-глава ГИГ Васильченко идет в суд: Реформу градостроительства нужно спасти от противоправных решений

Экс-глава ГИГ Васильченко идет в суд: Реформу градостроительства нужно спасти от противоправных решений

Юрий Васильченко подал заявление в Окружной административный суд Киева и будет добиваться отмены распоряжения о его отстранении с должности главы Государственной инспекции градостроительства Украины (ГИГ), поскольку оно, по его мнению, является незаконным.

Об этом Васильченко написал у себя на странице в Фейсбук, передает RegioNews.

Справедливость и собственную репутацию всегда надо отстаивать в правовом поле. После ранее описанных мной громких событий вокруг реформы градостроительства, моего отстранения от должности главы ГИГ, я решил пойти в суд. Ведь отстранение состоялось без указания причин, еще и перед самым запуском нового органа. На данный момент мной было подано заявление в Окружной административный суд города Киева об обеспечении иска про отмену распоряжения о моем отстранении с должности главы Государственной инспекции градостроительства Украины. ОАСК получил и зарегистрировал ее 30-го октября. Сейчас судом решается вопрос наличия правовых оснований принятия мер обеспечения иска и приостановления действия распоряжения относительно моего отстранения", - написал Васильченко.

Также Юрий Васильченко заявил, что решение о его отстранении с должности "является продолжением системного противодействия реформе градостроительства”.

Никакие правовые основания для принятия соответствующего индивидуального акта не были определены. Соответственно, мне они тоже неизвестны", - считает отстраненный руководитель.

Юрий Васильченко ссылается на статью 72 закона Украины "О государственной службе". Он отмечает, что закон четко определяет основания для отстранения госслужащего от исполнения служебных обязанностей. Среди них, например, нарушения согласно которым к государственному служащему применяются дисциплинарные взыскания или начато служебное расследование из-за дисциплинарного правонарушения.

Если и в дальнейшем вдаваться в юридические детали, то решение об отстранении, которое согласно предписаний закона должно быть обоснованным, может быть принято субъектом назначения, во-первых - одновременно с инициацией дисциплинарного производства, во-вторых - в период осуществления служебного расследования, путем принятия "специального решения об отстранении соответствующего лица от исполнения должностных обязанностей". По состоянию на сейчас не было инициировано ни одного дисциплинарного производства. А это уже свидетельствует о противоправной очевидности принятия индивидуального акта - решения об отстранении. Что делает данную ситуацию очень странной и тормозит дальнейшую реформу", - считает Васильченко.

Он отмечает, что его основным мотивом является завершение начатой президентом Украины Владимиром Зеленским и премьером Денисом Шмыгалем реформы градостроительства, а также запуск ГИГ.

Напомним, 22 октября Кабинет Министров Украины отстранил Юрия Васильченко с должности председателя Государственной инспекции градостроительства и Алексея Башкирова с должности председателя Государственной сервисной службы градостроительства Украины. Кроме того, утратило силу распоряжение о временном исполнении обязанностей председателя Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины Богданом Федоренко. Также напомним, что Юрий Васильченко обратился с письмом к Президенту Украины, Кабмину и Верховной Раде, в котором обращал их внимание на незаконность его отстранения и то, какие угрозы это несет реформе градостроения.