В зоне ООС наблюдается тишина после вчерашнего обострения - Штаб

За прошедшие сутки зафиксировано три обстрела со стороны боевиков

За прошедшие сутки зафиксировано три обстрела со стороны боевиков

Фото: flickr

С начала текущих суток, 31 октября, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил, передает RegioNews.

Ситуация в районе проведения операции остается контролируемой подразделениями Объединенных сил.

Украинские защитники, находясь в готовности к немедленному реагированию на любые действия противника, добросовестно выполняют задачи по назначению.

По всей линии разграничения наблюдается тишина. Украинские защитники соблюдая условия договоренностей, которые вступили в действие 27 июля 2020 года, готовы адекватно реагировать на любые коварные и провокационные действия противника", - говорится в сообщении.

В штабе ООС также добавили, что за прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации трижды нарушили режим прекращения огня.

Так, недалеко от населенного пункта Водяное противник дважды вел огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, в результате чего двое военнослужащих погибли. На огневые провокации противника украинские подразделения оказали адекватный ответ", - рассказали в штабе.

Известно, что провокации врага продолжились ближе к обеду, враг снова открывал огонь из стрелкового оружия на этом же участке. Выстрелы не представляли угрозы жизни и здоровью военнослужащих.

Напомним, сутки на Донбассе: российско-оккупационные войска трижды нарушили режим тишины.