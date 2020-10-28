На Волыни заместитель председателя УИК может сесть за решетку на семь лет, потому что проголосовала за мужа

Волынянка получила за своего мужа бюллетени, подделала его подпись в списке избирателей и проголосовала вместо него

Волынянка получила за своего мужа бюллетени, подделала его подпись в списке избирателей и проголосовала вместо него

Фото из открытых источников

На Волыни заместителю председателя избирательной комиссии сообщили о подозрении в совершении преступления. Женщине грозит уголовная ответственность за то, что она проголосовала за своего мужа.

Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры, информирует RegioNews. Указано, что заместителю председателя избирательной комиссии одного из избирательных участков Киверцовского района сообщили о подозрении в незаконном получении и использовании избирательного бюллетеня, голосовании более одного раза и подделке официального документа (ч.3 ст. 158-1, ч.1 ст. 358 УК Украины). Следствие установило, что жительница волыни во время выборов, которые проходили 25 октября, получила за своего мужа бюллетени, подделала его подпись в списке избирателей и проголосовала вместо него. В соответствии с санкцией ч.3 ст. 158-1 Уголовного кодекса Украины, незаконное использование избирательного бюллетеня и голосование более одного раза членом избирательной комиссии наказывается лишением свободы на срок от пяти до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок пять лет. Напомним, в Киевской области полиция открыла три дела за нарушение избирательного законодательства.

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