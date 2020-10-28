Сутки на Донбассе: боевики осуществили четыре нарушения режима "тишины"

Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было

Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было

Фото: из открытых источников

За прошедшие сутки, 27 октября, на Донбассе российско-оккупационные войска четыре раза нарушили договоренности, которые вступили в действие 27 июля 2020 года.

Как передает RegioNews, об этом сообщают в штабе ООС.

Так, в районе населенного пункта Водяное враг применил автоматический станковый гранатомет, а недалеко от населенного пункта Пески - ручной противотанковый гранатомет.

Кроме того, еще два факта нарушения режима прекращения огня зафиксировано на участке вблизи Шумов, где в вечернее время противник открывал огонь из подствольного гранатомета.

На вражеские огневые провокации украинские военнослужащие оружие в ответ не применяли. Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было", - говорится в сообщении.

С начала текущих суток, 28 октября, по всей линии разграничения наблюдается "тишина". Нарушений достигнутых мирных договоренностей не зафиксировано.

Напомним, за прошедшие сутки пророссийские боевики на Донбассе дважды обстреляли украинские позиции.