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Сутки на Донбассе: боевики осуществили четыре нарушения режима "тишины"
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28 октября 2020, 08:13 1

Сутки на Донбассе: боевики осуществили четыре нарушения режима "тишины"

28 октября 2020, 08:13 1
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Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было
Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было
Фото: из открытых источников
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За прошедшие сутки, 27 октября, на Донбассе российско-оккупационные войска четыре раза нарушили договоренности, которые вступили в действие 27 июля 2020 года.

Как передает RegioNews, об этом сообщают в штабе ООС.

Так, в районе населенного пункта Водяное враг применил автоматический станковый гранатомет, а недалеко от населенного пункта Пески - ручной противотанковый гранатомет.

Кроме того, еще два факта нарушения режима прекращения огня зафиксировано на участке вблизи Шумов, где в вечернее время противник открывал огонь из подствольного гранатомета.

На вражеские огневые провокации украинские военнослужащие оружие в ответ не применяли. Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было", - говорится в сообщении.

С начала текущих суток, 28 октября, по всей линии разграничения наблюдается "тишина". Нарушений достигнутых мирных договоренностей не зафиксировано.

Напомним, за прошедшие сутки пророссийские боевики на Донбассе дважды обстреляли украинские позиции.

Донбасс ООС обстрел боевики нарушение
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