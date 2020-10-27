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Оккупанты на Донбассе дважды обстреляли украинские позиции
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27 октября 2020, 17:45

Оккупанты на Донбассе дважды обстреляли украинские позиции

27 октября 2020, 17:45
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Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой
Фото: Пресс-центр ООС
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Сегодня, 27 октября, пророссийские боевики на Донбассе дважды обстреляли украинские позиции.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

Так, боевики открывали огонь вблизи Водяного из автоматического станкового гранатомета.

Также вражеские обстрелы были зафиксированы недалеко от населенного пункта Пески. Оккупанты открывали огонь из ручного противотанкового гранатомета.

В результате обстрела ни один украинский военный не пострадал.

"Украинские подразделения продолжают неукоснительно придерживаться режима прекращения огня и готовы мгновенно реагировать на любые изменения оперативной обстановки", - говорится в сообщении.

Напомним, за прошедшие сутки в полосах ответственности наших бригад зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

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