Оккупанты на Донбассе дважды обстреляли украинские позиции

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой

Фото: Пресс-центр ООС

Сегодня, 27 октября, пророссийские боевики на Донбассе дважды обстреляли украинские позиции.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

Так, боевики открывали огонь вблизи Водяного из автоматического станкового гранатомета.

Также вражеские обстрелы были зафиксированы недалеко от населенного пункта Пески. Оккупанты открывали огонь из ручного противотанкового гранатомета.

В результате обстрела ни один украинский военный не пострадал.

"Украинские подразделения продолжают неукоснительно придерживаться режима прекращения огня и готовы мгновенно реагировать на любые изменения оперативной обстановки", - говорится в сообщении.

Напомним, за прошедшие сутки в полосах ответственности наших бригад зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.