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Боевики на Донбассе один раз нарушили режим "тишины": стреляли возле Авдеевки
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26 октября 2020, 08:04 6

Боевики на Донбассе один раз нарушили режим "тишины": стреляли возле Авдеевки

26 октября 2020, 08:04 6
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Боевых потерь среди украинских защитников не было
Фото: из открытых источников
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На протяжении прошлых суток, 25 октября, в полосах ответственности наших бригад зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

Как передает RegioNews, об этом сообщает штаб ООС.

Так, режим прекращения огня противник нарушил в вечернее время суток, применив в районе Авдеевки ручной противотанковый гранатомет.

Провокационные одиночные выстрелы не представляли угрозы жизни и здоровью, поэтому наши воины огонь в ответ не открывали.

Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было. Ситуация в районе проведения операции остается контролируемой украинскими воинами", - говорится в сообщении.

С начала текущих суток, 26 октября, в полосах ответственности наших бригад режим прекращения огня сохраняется в полной мере.

Напомним, сутками ранее в районах ответственности наших подразделений нарушений договоренностей, которые вступили в действие 27 июля 2020 года, со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.

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ООС боевики Донбасс военные обстрелы
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