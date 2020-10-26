Боевики на Донбассе один раз нарушили режим "тишины": стреляли возле Авдеевки

Боевых потерь среди украинских защитников не было

Боевых потерь среди украинских защитников не было

Фото: из открытых источников

На протяжении прошлых суток, 25 октября, в полосах ответственности наших бригад зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

Как передает RegioNews, об этом сообщает штаб ООС.

Так, режим прекращения огня противник нарушил в вечернее время суток, применив в районе Авдеевки ручной противотанковый гранатомет.

Провокационные одиночные выстрелы не представляли угрозы жизни и здоровью, поэтому наши воины огонь в ответ не открывали.

Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было. Ситуация в районе проведения операции остается контролируемой украинскими воинами", - говорится в сообщении.

С начала текущих суток, 26 октября, в полосах ответственности наших бригад режим прекращения огня сохраняется в полной мере.

Напомним, сутками ранее в районах ответственности наших подразделений нарушений договоренностей, которые вступили в действие 27 июля 2020 года, со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.

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