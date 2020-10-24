ГСЧС начала работать в усиленном режиме перед местными выборами

В готовность перевели более 42 тысяч человек

В готовность перевели более 42 тысяч человек

Фото из открытых источников

Сегодня, 24 октября, органы и подразделения Государственной службы по чрезвычайным ситуациям перешли на усиленный режим несения службы перед проведением местных выборов в Украине, который будет действовать до 21-го часа вторника, 27 октября.

Как передает RegioNews, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГСЧС. Для обеспечения реагирования на возможные чрезвычайные ситуации в готовность перевели более 42 тысяч человек, почти 4 тысячи пожарной и спасательной техники и 12 единиц авиации. "Коммуникация с ЦИК отлажена на 100%, поэтому, командиры на местах должны своевременно реагировать на все вызовы, чтобы контролировать все непредвиденные обстоятельства", — цитирует пресс-служба ведомства заместителя главы МВД Сергея Ярового. Напомним, полиция зафиксировала 275 нарушений в "день тишины".

.