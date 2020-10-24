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24 октября 2020, 17:13 4

ГСЧС начала работать в усиленном режиме перед местными выборами

24 октября 2020, 17:13 4
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В готовность перевели более 42 тысяч человек
В готовность перевели более 42 тысяч человек
Фото из открытых источников
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Сегодня, 24 октября, органы и подразделения Государственной службы по чрезвычайным ситуациям перешли на усиленный режим несения службы перед проведением местных выборов в Украине, который будет действовать до 21-го часа вторника, 27 октября.

Как передает RegioNews, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГСЧС.

Для обеспечения реагирования на возможные чрезвычайные ситуации в готовность перевели более 42 тысяч человек, почти 4 тысячи пожарной и спасательной техники и 12 единиц авиации.

"Коммуникация с ЦИК отлажена на 100%, поэтому, командиры на местах должны своевременно реагировать на все вызовы, чтобы контролировать все непредвиденные обстоятельства", — цитирует пресс-служба ведомства заместителя главы МВД Сергея Ярового.

Напомним, полиция зафиксировала 275 нарушений в "день тишины".

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