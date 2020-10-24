Сутки в ООС: боевики снова дважды нарушили режим "тишины"

В ВСУ - без потерь

В ВСУ - без потерь

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Сегодня, 24 октября, пророссийские боевики на Донбассе дважды обстреляли позиции Вооруженных сил Украины.

Об этом передает RegioNews со ссылкой пресс-центр ООС.

Отмечается, что неподалеку от населенного пункта Шумы враг дважды провоцировал наших воинов неприцельными выстрелами из стрелкового оружия.

Отмечается, что огонь в ответ украинские защитники не открывали.

"Боевых потерь и ранений среди украинских военнослужащих нет", - добавили в ООС.

Напомним, 23 октября в полосах ответственности наших бригад зафиксировано два нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.