Сутки в ООС: боевики снова дважды нарушили режим "тишины"
В ВСУ - без потерь
В ВСУ - без потерь
Сегодня, 24 октября, пророссийские боевики на Донбассе дважды обстреляли позиции Вооруженных сил Украины.
Об этом передает RegioNews со ссылкой пресс-центр ООС.
Отмечается, что неподалеку от населенного пункта Шумы враг дважды провоцировал наших воинов неприцельными выстрелами из стрелкового оружия.
Отмечается, что огонь в ответ украинские защитники не открывали.
"Боевых потерь и ранений среди украинских военнослужащих нет", - добавили в ООС.
Напомним, 23 октября в полосах ответственности наших бригад зафиксировано два нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.
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