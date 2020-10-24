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Сутки в ООС: боевики снова дважды нарушили режим "тишины"
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24 октября 2020, 18:02 4

Сутки в ООС: боевики снова дважды нарушили режим "тишины"

24 октября 2020, 18:02 4
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Сегодня, 24 октября, пророссийские боевики на Донбассе дважды обстреляли позиции Вооруженных сил Украины.

Об этом передает RegioNews со ссылкой пресс-центр ООС.

Отмечается, что неподалеку от населенного пункта Шумы враг дважды провоцировал наших воинов неприцельными выстрелами из стрелкового оружия.

Отмечается, что огонь в ответ украинские защитники не открывали.

"Боевых потерь и ранений среди украинских военнослужащих нет", - добавили в ООС.

Напомним, 23 октября в полосах ответственности наших бригад зафиксировано два нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

Донбасс ООС война военная техника боевики военные обстрелы
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