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Ситуация в ООС: боевики шесть раз нарушили перемирие, есть травмированный
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21 октября 2020, 08:13 9

Ситуация в ООС: боевики шесть раз нарушили перемирие, есть травмированный

21 октября 2020, 08:13 9
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Состояние здоровья травмированного военнослужащего удовлетворительное
Состояние здоровья травмированного военнослужащего удовлетворительное
Фото: из открытых источников
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В течение предыдущих суток вооруженные формирования Российской Федерации шесть раз нарушили договоренности, достигнутые в рамках Трехсторонней контактной группы.

Об этом сообщает RegioNews с о ссылкой на штаб ООС.

Так, режим прекращения огня российско-оккупационные войска нарушали неподалеку Светлодарска и Майорска, где провоцировали наших защитников из стрелкового оружия, и трижды вблизи населенного пункта Авдеевка. На этом участке зафиксировано применение противником гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В штабе ООС сообщают, что в результате вражеского выстрела один украинский защитник получил акубаротравму. Военнослужащего оперативно доставили в лечебное учреждение. Состояние здоровья воина удовлетворительное.

Кроме того, на Приазовье, в районе населенного пункта Павлополь, вопреки достигнутым договоренностям зафиксировано пролет БПЛА противника типа "Квадрокоптер" с пересечением линии разграничения. Средства радиоэлектронной борьбы Объединенных сил подавили вражеский беспилотник, что сделало невозможным его дальнейшее использование.

C начала текущих суток, 21 октября, на всех участках ответственности украинских подразделений выстрелов со стороны вооруженных формирований Российской Федерации не зафиксировано. По всей линии разграничения наблюдается тишина. В то же время украинские воины находятся наготове к адекватному реагированию на любые коварные и провокационные действия противника. Ситуация в районе проведения операции остается контролируемой украинскими защитниками.

Напомним, сутками ранее на Донбассе зафиксировано два случая нарушения режима "тишины".

ОРДЛО Донбасс ООС боевики обстрелы
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