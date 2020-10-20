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20 октября 2020, 16:49 3

Лесники на Волыни пойдут под суд из-за нанесения значительного ущерба государству

20 октября 2020, 16:49 3
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Речь идет об ущербе в размере 17 миллионов гривен
Речь идет об ущербе в размере 17 миллионов гривен
Рixabay
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В Волынской области чиновники лесного хозяйства выдавали лесорубные билеты без законных оснований. Из-за этого государству нанесен ущерб в 17 миллионов гривен.

Как пишет RegioNews, об этом сообщили на сайте Национальной полиции.

Отмечается, что обвиняемые выдавали разрешение на вырубку леса без утвержденных лимитов на территории заказников местного значения, являющихся объектами заповедного фонда. В результате этого в зоне произошла сплошная рубка деревьев, которая нанесла многомиллионный ущерб государству.

Злоумышленники обвиняются в правонарушении по ч.2 статьи 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины. Дело направлено в суд. Должностным лицам грозит тюремный срок от двух до пяти лет с лишением права занимать определенные должности в течение трех лет.

Напомним, в Винницкой области подозревают лесничего в нанесении ущерба государству на более 140 000 гривен.

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