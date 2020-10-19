В Умани с ножом напали на 17-летнего хасида: полиция возбудила дело

Ему были причинены телесные повреждения

Ему были причинены телесные повреждения

Фото: ОЕОУ

Уманское отделение полиции открыло уголовное производство по факту нападения на 17-летнего брацлавского хасида, который получил ножевое ранение.

Об этом сообщили в Объединенной еврейской общине Украины, информирует RegioNews.

Отмечается, что производство было открыто по части 2 статьи 296 УК Украины — хулиганство, которое совершено группой лиц.

В Объединенной еврейской общине Украины отметили, что не согласны с такой квалификацией, и считают, что инцидент подпадает также под еще одну статью: 125 УК Украины — легкие телесные повреждения.

Кроме этого, по информации ОЄОУ, полицейские, которые прибыли на место происшествия, не предложили потерпевшему сразу написать заявление.

Напомним, несколько недель назад стало известно, что в Умани напали на хасидов из Великобритании.