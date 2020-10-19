В Умані з ножем напали на 17-річного хасида: поліція порушила справу

Йому було завдано тілесні ушкодження

Йому було завдано тілесні ушкодження

Фото: ОЄОУ

Уманське відділення поліції відкрило кримінальне провадження за фактом нападу на 17-річного брацлавського хасида, який отримав ножове поранення.

Про це повідомили в Об'єднаній єврейській общині України, інформує RegioNews.

Зазначається, що провадження було відкрито за частиною 2 статті 296 КК України — хуліганство, яке вчинено групою осіб.

В Об'єднаній єврейській общині України зазначили, що не згодні з такою кваліфікацією, і вважають, що інцидент підпадає також під ще одну статтю: 125 КК України — легкі тілесні ушкодження.

Крім цього, за інформацією ОЄОУ, поліцейські, які прибули на місце події, не запропонували потерпілому одразу написати заяву.

Нагадаємо, декілька тижнів тому стало відомо, що в Умані напали на хасидів з Великої Британії.