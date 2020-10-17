Боевики на Донбассе трижды нарушили перемирие: стреляли вблизи Водяного и Марьинки

Украинские военные огонь в ответ не открывали

Украинские военные огонь в ответ не открывали

Фото: из открытых источников

На протяжении прошедших суток на Донбассе вооруженные формирования Российской Федерации трижды нарушили договоренности, достигнутые в ходе заседаний Трехсторонней контактной группы.

Как передает RegioNews, об этом сообщает штаб ООС.

Так, боевики дважды нарушили режим прекращения огня у населенного пункта Водяное.

На этом участке в обеденное время противник вел огонь из подствольного гранатомета и стрелкового оружия, а в вечернее время совершил дистанционное минирование перед украинскими позициями, применив ручной противотанковый гранатомет, приспособленный для использования мин ПОМ-2", - сообщили в штабе ООС.

Вблизи Марьинки противник применял автоматический станковый гранатомет и стрелковое оружие.

С начала текущих суток, 17 октября, в районах ответственности украинских подразделений нарушения режима прекращения огня не зафиксированы.

Напомним, сутками ранее зафиксировано шесть нарушений со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.