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12 октября 2020, 11:23 1

В Мукачево горела лыжная фабрика: подробности

12 октября 2020, 11:23 1
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Пожар произошел на крыше производственного цеха
Пожар произошел на крыше производственного цеха
Фото: ГСЧС
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В ночь на 12 октября в Мукачево Закарпатской области горела лыжная фабрика "Тиса". В здании производственного цеха со складским помещением вспыхнул пожар на крыше. 

Как передает RegioNews, об этом сообщил пресс-центр ГСЧС Украины в Закарпатской области.

Сообщается, что мукачевская лыжная фабрика "Тиса" расположена на улице Свято-Михайловской. Пожар возник в одноэтажном здании одного из производственных цехов в 02:00 понедельника, 12 октября.

"Общая площадь здания составляет 20 тысяч квадратных метров, в 04:55 спасателям удалось локализовать огонь на площади 9 тысяч квадратных метров, а к 08:35 ликвидировать пожар", - уточнили в пресс-службе.

Пожар на лыжной фабрике в Мукачево. Фото: ГСЧС

На месте работали 127 человек и 17 единиц техники, из них от ГСЧС 111 человек личного состава и 13 единиц техники. Жертв и пострадавших нет.

Напомним, 11 октября в Харькове загорелась 12-этажка, эвакуировали 33 человека.

Украина Мукачево пожар спасатели ГСЧС
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