В Мукачево горела лыжная фабрика: подробности

Пожар произошел на крыше производственного цеха

Пожар произошел на крыше производственного цеха

Фото: ГСЧС

В ночь на 12 октября в Мукачево Закарпатской области горела лыжная фабрика "Тиса". В здании производственного цеха со складским помещением вспыхнул пожар на крыше.

Как передает RegioNews, об этом сообщил пресс-центр ГСЧС Украины в Закарпатской области.

Сообщается, что мукачевская лыжная фабрика "Тиса" расположена на улице Свято-Михайловской. Пожар возник в одноэтажном здании одного из производственных цехов в 02:00 понедельника, 12 октября.

"Общая площадь здания составляет 20 тысяч квадратных метров, в 04:55 спасателям удалось локализовать огонь на площади 9 тысяч квадратных метров, а к 08:35 ликвидировать пожар", - уточнили в пресс-службе.

На месте работали 127 человек и 17 единиц техники, из них от ГСЧС 111 человек личного состава и 13 единиц техники. Жертв и пострадавших нет.

Напомним, 11 октября в Харькове загорелась 12-этажка, эвакуировали 33 человека.