10:01  12 октября
Коронавирус в Украине: за сутки зафиксировали более 4400 новых случаев
09:26  12 октября
В ЦИК объяснили особенности голосования с паспортом в приложении "Дія"
08:13  12 октября
Ситуация на Донбассе: боевики четыре раза открывали огонь по позициям ООС
UA | RU
UA | RU
12 октября 2020, 09:49 14

Война на Донбассе: Зеленский рассказал, в каком случае сложит полномочия президента

12 октября 2020, 09:49 14
Читайте також українською мовою
Он заверил, что "не цепляется ни за рейтинги, ни за власть" и уйти с должности "для него не проблема"
Он заверил, что "не цепляется ни за рейтинги, ни за власть" и уйти с должности "для него не проблема"
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Президент Владимир Зеленский заявил, что в случае, если он не сможет закончить войну на Донбассе, значит нужно, чтобы "пришел другой человек", который способен это сделать.

Об этом он сказал в интервью ВВС, передает RegioNews.

Я сразу говорил, что я не цепляюсь ни за рейтинги, ни за власть. Если я не смогу закончить войну, значит нужно, чтобы пришел другой человек, который способен закончить эту трагическую историю между нашими странами", - заявил Зеленский.

Президент также не исключает, что Украина может заключить мирное соглашение по Донбассу с главой России Владимиром Путиным, которое вернет все временно оккупированные территории, включая Крым.

Я верю в это. В противном случае я бы не шел в президенты Украины. Это очень сложно, и здесь нам нужна помощь всего мира, это правда. Но я не теряю эту веру", - сказал он.

Ранее сообщалось, что Зеленский во время совещания дал ряд поручений для борьбы с пандемией в Украине.

Владимир Зеленский война Владимир Путин Донбасс президент
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Подписывайтесь на RegioNews
22 сентября 2020
"Девять маленьких мэров"
03 сентября 2020
Госпожа мэр или госпожа мем
21 августа 2020
Приключения ЗеПрезидента в Херсоне
Все видео »
Экс-начальник порта, коррупционер и адвокат. Кто борется за мэрские кресла на Одесчине
Ставленники крупного бизнеса. Кто будет представлять "За майбутне" в Восточной Украине
Все публикации »
Виктор Таран
Петр Олещук
Кирилл Сазонов
Все блоги »