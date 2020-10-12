Война на Донбассе: Зеленский рассказал, в каком случае сложит полномочия президента
Президент Владимир Зеленский заявил, что в случае, если он не сможет закончить войну на Донбассе, значит нужно, чтобы "пришел другой человек", который способен это сделать.
Об этом он сказал в интервью ВВС, передает RegioNews.
Я сразу говорил, что я не цепляюсь ни за рейтинги, ни за власть. Если я не смогу закончить войну, значит нужно, чтобы пришел другой человек, который способен закончить эту трагическую историю между нашими странами", - заявил Зеленский.
Президент также не исключает, что Украина может заключить мирное соглашение по Донбассу с главой России Владимиром Путиным, которое вернет все временно оккупированные территории, включая Крым.
Я верю в это. В противном случае я бы не шел в президенты Украины. Это очень сложно, и здесь нам нужна помощь всего мира, это правда. Но я не теряю эту веру", - сказал он.
Ранее сообщалось, что Зеленский во время совещания дал ряд поручений для борьбы с пандемией в Украине.