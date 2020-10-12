Война на Донбассе: Зеленский рассказал, в каком случае сложит полномочия президента

Он заверил, что "не цепляется ни за рейтинги, ни за власть" и уйти с должности "для него не проблема"

Он заверил, что "не цепляется ни за рейтинги, ни за власть" и уйти с должности "для него не проблема"

Фото: из открытых источников

Президент Владимир Зеленский заявил, что в случае, если он не сможет закончить войну на Донбассе, значит нужно, чтобы "пришел другой человек", который способен это сделать.

Об этом он сказал в интервью ВВС, передает RegioNews. Я сразу говорил, что я не цепляюсь ни за рейтинги, ни за власть. Если я не смогу закончить войну, значит нужно, чтобы пришел другой человек, который способен закончить эту трагическую историю между нашими странами", - заявил Зеленский. Президент также не исключает, что Украина может заключить мирное соглашение по Донбассу с главой России Владимиром Путиным, которое вернет все временно оккупированные территории, включая Крым. Я верю в это. В противном случае я бы не шел в президенты Украины. Это очень сложно, и здесь нам нужна помощь всего мира, это правда. Но я не теряю эту веру", - сказал он. Ранее сообщалось, что Зеленский во время совещания дал ряд поручений для борьбы с пандемией в Украине.

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