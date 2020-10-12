10:01  12 октября
Коронавирус в Украине: за сутки зафиксировали более 4400 новых случаев
09:26  12 октября
В ЦИК объяснили особенности голосования с паспортом в приложении "Дія"
08:13  12 октября
Ситуация на Донбассе: боевики четыре раза открывали огонь по позициям ООС
UA | RU
UA | RU
12 октября 2020, 08:13 2

Ситуация на Донбассе: боевики четыре раза открывали огонь по позициям ООС

12 октября 2020, 08:13 2
Читайте також українською мовою
Среди украинских военных никто не пострадал
Среди украинских военных никто не пострадал
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

На протяжении предыдущих суток, боевики на Донбассе четыре раза нарушили режим прекращения огня. Боевых потерь и ранений среди украинских военнослужащих нет.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

Так, вблизи населенного пункта Марьинка противник вел огонь из ручного противотанкового гранатомета, а неподалеку Майорска и Зайцевого – из стрелкового оружия. Кроме того, огневая активность вооруженных формирований Российской Федерации из стрелкового оружия и автоматического станкового гранатомета зафиксирована в районе населенного пункта Ломакино.

С начала текущих суток боевики осуществили несколько неприцельных выстрелов из ручного противотанкового гранатомета и подствольного гранатомета в районе Авдеевки.

Отмечается, что вражеские выстрелы не представляли угрозы жизни и здоровью наших воинов, поэтому ответный огонь они не открывали.

Украинские воины продолжают добросовестно выполнять задачи по назначению и готовы мгновенно реагировать на любые изменения оперативной обстановки.

Напомним, сутками ранее боевики обстреляли украинских военных возле Водяного.

ОРДЛО Донбасс ООС боевики обстрелы
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Подписывайтесь на RegioNews
22 сентября 2020
"Девять маленьких мэров"
03 сентября 2020
Госпожа мэр или госпожа мем
21 августа 2020
Приключения ЗеПрезидента в Херсоне
Все видео »
Экс-начальник порта, коррупционер и адвокат. Кто борется за мэрские кресла на Одесчине
Ставленники крупного бизнеса. Кто будет представлять "За майбутне" в Восточной Украине
Все публикации »
Виктор Таран
Петр Олещук
Кирилл Сазонов
Все блоги »