Ситуация на Донбассе: боевики четыре раза открывали огонь по позициям ООС

Среди украинских военных никто не пострадал

Среди украинских военных никто не пострадал

Фото: из открытых источников

На протяжении предыдущих суток, боевики на Донбассе четыре раза нарушили режим прекращения огня. Боевых потерь и ранений среди украинских военнослужащих нет.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

Так, вблизи населенного пункта Марьинка противник вел огонь из ручного противотанкового гранатомета, а неподалеку Майорска и Зайцевого – из стрелкового оружия. Кроме того, огневая активность вооруженных формирований Российской Федерации из стрелкового оружия и автоматического станкового гранатомета зафиксирована в районе населенного пункта Ломакино.

С начала текущих суток боевики осуществили несколько неприцельных выстрелов из ручного противотанкового гранатомета и подствольного гранатомета в районе Авдеевки.

Отмечается, что вражеские выстрелы не представляли угрозы жизни и здоровью наших воинов, поэтому ответный огонь они не открывали.

Украинские воины продолжают добросовестно выполнять задачи по назначению и готовы мгновенно реагировать на любые изменения оперативной обстановки.

Напомним, сутками ранее боевики обстреляли украинских военных возле Водяного.