Война на Донбассе: Боевики снова сорвали режим "тишины", стреляли вблизи Водяного

Враг произвел один неприцельный выстрел из подствольного гранатомета

Враг произвел один неприцельный выстрел из подствольного гранатомета

Фото: Пресс-центр ООС

Сегодня, 10 октября, на Донбассе зафиксировано одно нарушение режима "тишины".

Об этом сообщили в пресс-центре ООС, информирует RegioNews.

Так, от начала текущих суток, 10 октября, в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" зафиксировано одно нарушение договоренностей, что были достигнуты 22 июля 2020 года. В районе населенного пункта Водяное противник нарушил режим прекращения огня, осуществив один неприцельный выстрел из подствольного гранатомета.

Отмечается, что вражеские выстрелы не представляли угрозу жизни и здоровью наших воинов, поэтому ответный огонь они не открывали.

Также добавляется, что боевых потерь и ранений среди украинских военнослужащих нет.

"Ситуация в районе проведения операции остается контролируемой подразделениями Объединенных сил. Украинские воины стойко выполняют задачи по назначению и продолжают надежно удерживать линию нашей обороны", - заверили в штабе.

Напомним, за прошедшие сутки боевики на Донбассе один раз нарушили режим "тишины": стреляли вблизи Шум.