Война на Донбассе: Боевики снова сорвали режим "тишины", стреляли вблизи Водяного
Сегодня, 10 октября, на Донбассе зафиксировано одно нарушение режима "тишины".
Об этом сообщили в пресс-центре ООС, информирует RegioNews.
Так, от начала текущих суток, 10 октября, в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" зафиксировано одно нарушение договоренностей, что были достигнуты 22 июля 2020 года. В районе населенного пункта Водяное противник нарушил режим прекращения огня, осуществив один неприцельный выстрел из подствольного гранатомета.
Отмечается, что вражеские выстрелы не представляли угрозу жизни и здоровью наших воинов, поэтому ответный огонь они не открывали.
Также добавляется, что боевых потерь и ранений среди украинских военнослужащих нет.
"Ситуация в районе проведения операции остается контролируемой подразделениями Объединенных сил. Украинские воины стойко выполняют задачи по назначению и продолжают надежно удерживать линию нашей обороны", - заверили в штабе.
Напомним, за прошедшие сутки боевики на Донбассе один раз нарушили режим "тишины": стреляли вблизи Шум.