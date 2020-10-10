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Война на Донбассе: Боевики снова сорвали режим "тишины", стреляли вблизи Водяного
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10 октября 2020, 18:38 2

Война на Донбассе: Боевики снова сорвали режим "тишины", стреляли вблизи Водяного

10 октября 2020, 18:38 2
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Враг произвел один неприцельный выстрел из подствольного гранатомета
Враг произвел один неприцельный выстрел из подствольного гранатомета
Фото: Пресс-центр ООС
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Сегодня, 10 октября, на Донбассе зафиксировано одно нарушение режима "тишины".

Об этом сообщили в пресс-центре ООС, информирует RegioNews.

Так, от начала текущих суток, 10 октября, в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" зафиксировано одно нарушение договоренностей, что были достигнуты 22 июля 2020 года. В районе населенного пункта Водяное противник нарушил режим прекращения огня, осуществив один неприцельный выстрел из подствольного гранатомета.

Отмечается, что вражеские выстрелы не представляли угрозу жизни и здоровью наших воинов, поэтому ответный огонь они не открывали.

Также добавляется, что боевых потерь и ранений среди украинских военнослужащих нет.

"Ситуация в районе проведения операции остается контролируемой подразделениями Объединенных сил. Украинские воины стойко выполняют задачи по назначению и продолжают надежно удерживать линию нашей обороны", - заверили в штабе.

Напомним, за прошедшие сутки боевики на Донбассе один раз нарушили режим "тишины": стреляли вблизи Шум.

Донбасс ООС война обстрелы оккупанты
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