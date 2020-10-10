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10 октября 2020, 11:13 3

В Харькове пылала многоэтажка, погиб человек

10 октября 2020, 11:13 3
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Еще 17 жителей эвакуировали
Еще 17 жителей эвакуировали
Рixabay
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В Харькове 9 октября произошел пожар в многоэтажном жилом доме по улице Чеботарская, 49, один человек погиб, еще 17 жителей эвакуировали

Об этом сообщили в пресс-центре Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, информирует RegioNews.

Отмечается, что пожар удалось потушить через 4,5 часа.

"9 октября в 15:55 в Харькове по вул. Чеботарская, 49 в квартире на пятом этаже пятиэтажного жилого дома возник пожар с распространением на крышу, в результате которого погиб 1 человек. В 20:15 подразделениями ГСЧС пожар ликвидирован", - сообщили в ГСЧС.

В ходе тушения пожара спасен 1 человек и 17 выведены на свежий воздух.

Причина пожара устанавливается.

Напомним, в Киеве в доме произошла утечка газа и пожар, из-за чего эвакуировали жильцов многоэтажки.

Украина пожар Харьков спасатели смерти
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