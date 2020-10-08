Дело Шеремета: Прокурор хочет допросить более 260 человек

Прокурор также рассказал о событиях в день, когда погиб Шеремет, и о том, каким образом правоохранители проводили расследование

Прокурор также рассказал о событиях в день, когда погиб Шеремет, и о том, каким образом правоохранители проводили расследование

Рixabay

На заседании суда присяжных по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета прокурор попросил суд допросить 263 человек.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на УНИАН. Сейчас в Шевченковском районном суде Киева проходит очередное заседание суда присяжных по делу, где обвиняемыми являются музыкант, ветеран АТО Андрей Антоненко, детский хирург Юлия Кузьменко и военная медсестра Яна Дугарь. В своей речи прокурор рассказал о событиях 20 июля 2016 года, когда погиб Шеремет, и о том, каким образом правоохранители проводили расследование. По его словам, было исследовано видео с более 300 камер видеонаблюдения, проведено более 50 обысков, а также десятки экспертиз. Сторона обвинения показала представленные ранее видео, на которых, по данным экспертиз, якобы идентифицированы Антоненко, Кузьменко и Дугарь, а также переписку и расшифровки телефонных звонков троих обвиняемых, которые были ранее обнародованы на брифинге правоохранителями. Прокурор также подчеркнул, что Кузьменко и Антоненко были знакомы до убийства Шеремета, а в день совершения убийства они якобы 10 раз одновременно находились в пределах одной телефонной станции. А Дугарь, по его словам, могла оставить госпиталь, в котором работала, для совершения преступления. Он также отметил, что обвиняемые отказались от проведения ряда экспертиз. Прокурор просит суд исследовать доказательства в следующем порядке: исследования письменных доказательств и вещественных доказательств обвинения, исследование письменных доказательств стороны защиты, допрос свидетелей, допрос экспертов и специалистов, допрос свидетелей стороны защиты, допрос обвиняемых и допрос потерпевших. По словам судьи, в списке свидетелей обвинения - 263 человека. Напомним, сегодня Шевченковский районный суд Киева отстранил одного из присяжных по делу Шеремета Юрия Михайленко. Также назначено нового главного присяжного.

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