Справа Шеремета: Прокурор хоче допитати понад 260 осіб

Прокурор також розповів про події у день, коли загинув Шеремет, та про те, яким чином правоохоронці проводили розслідування

Прокурор також розповів про події у день, коли загинув Шеремет, та про те, яким чином правоохоронці проводили розслідування

Рixabay

На засіданні суду присяжних у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета прокурор попросив суд допитати 263 осіб.

Про це інформує RegioNews з посиланням на УНІАН.

Наразі у Шевченківському районному суді Києва триває чергове засідання суду присяжних у справі, де обвинуваченими є музикант, ветеран АТО Андрій Антоненко, дитячий хірург Юлія Кузьменко та військова медсестра Яна Дугарь.

У своїй промові прокурор розповів про події 20 липня 2016 року, коли загинув Шеремет, та про те, яким чином правоохоронці проводили розслідування.

За його словами, було досліджено відео з понад 300 камер відеоспостереження, проведено понад 50 обшуків, а також десятки експертиз.

Сторона обвинувачення показала представлені раніше відео, на яких, за даними експертиз, нібито ідентифіковано Антоненка, Кузьменко та Дугарь, а також листування та розшифровки телефонних дзвінків трьох обвинувачених, які були раніше оприлюднені на брифінгу правоохоронцями.

Прокурор також наголосив, що Кузьменко та Антоненко були знайомі до вбивства Шеремета, а в день скоєння вбивства вони нібито 10 разів одночасно перебували у межах однієї телефонної станції.

А Дугарь, за його словами, могла залишити госпіталь, у якому працювала, для скоєння злочину.

Він також зазначив, що обвинувачені відмовилися від проведення ряду експертиз.

Прокурор просить суд дослідити докази у такому порядку: дослідження письмових доказів та речових доказів обвинувачення, дослідження письмових доказів сторони захисту, допит свідків обвинувачення, допит експертів та спеціалістів, допит свідків сторони захисту, допит обвинувачених та допит потерпілих.

За словами судді, у списку свідків обвинувачення - 263 особи.

Нагадаємо, сьогодні Шевченківський районний суд Києва усунув одного з присяжних у справі Шеремета Юрія Михайленка. Також призначено нового головного присяжного.