Пожары в Луганской области: огонь приближается к заминированной территории

Спасатели пытаются отсечь пламя

Спасатели пытаются отсечь пламя

Фото: ГСЧС

В Луганской области огонь приближается к заминированным территориям, пожар бушует вдоль берега Северского Донца.

Об этом в Facebook сообщает Станично-Луганская районная государственная администрация, передает RegioNews.

Распространение пожара пытаются сдержать спасатели ГСЧС и лесной охраны.

Известно, что сейчас пожар бушует вдоль берега Северского Донца, вплотную подходя к селу Болотенное.

В связи с близостью очагов горения к линии фронта и загрязнением территории взрывоопасными предметами, спасатели занимаются отсечением пламя от населенного пункта", - говорится в сообщении.

Напомним, названы четыре источника возгорания пожаров на Луганщине, жертвами пожаров в Луганской области стали 11 человек.