Пожары в Луганской области: огонь приближается к заминированной территории
Спасатели пытаются отсечь пламя
Спасатели пытаются отсечь пламя
В Луганской области огонь приближается к заминированным территориям, пожар бушует вдоль берега Северского Донца.
Об этом в Facebook сообщает Станично-Луганская районная государственная администрация, передает RegioNews.
Распространение пожара пытаются сдержать спасатели ГСЧС и лесной охраны.
Известно, что сейчас пожар бушует вдоль берега Северского Донца, вплотную подходя к селу Болотенное.
В связи с близостью очагов горения к линии фронта и загрязнением территории взрывоопасными предметами, спасатели занимаются отсечением пламя от населенного пункта", - говорится в сообщении.
Напомним, названы четыре источника возгорания пожаров на Луганщине, жертвами пожаров в Луганской области стали 11 человек.
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