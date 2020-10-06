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06 октября 2020, 19:53 4

Пожары в Луганской области: огонь приближается к заминированной территории

06 октября 2020, 19:53 4
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Спасатели пытаются отсечь пламя
Спасатели пытаются отсечь пламя
Фото: ГСЧС
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В Луганской области огонь приближается к заминированным территориям, пожар бушует вдоль берега Северского Донца.

Об этом в Facebook сообщает Станично-Луганская районная государственная администрация, передает RegioNews.

Распространение пожара пытаются сдержать спасатели ГСЧС и лесной охраны.

Известно, что сейчас пожар бушует вдоль берега Северского Донца, вплотную подходя к селу Болотенное.

В связи с близостью очагов горения к линии фронта и загрязнением территории взрывоопасными предметами, спасатели занимаются отсечением пламя от населенного пункта", - говорится в сообщении.

Напомним, названы четыре источника возгорания пожаров на Луганщине, жертвами пожаров в Луганской области стали 11 человек.

минирование пожар огонь РГА Луганская область
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