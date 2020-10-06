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06 жовтня 2020, 19:53 4

Пожежі на Луганщині: вогонь наближається до замінованої території

06 жовтня 2020, 19:53 4
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Рятувальники намагаються відсікти полум’я
Рятувальники намагаються відсікти полум’я
Фото: ДСНС
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У Луганській області вогонь наближається до замінованих територій, пожежа вирує вздовж берега Сіверського Дінця.

Про це у Facebook повідомляє Станично-Луганська районна державна адміністрація, передає RegioNews.

Поширення пожежі намагаються стримати рятувальники ДСНС та лісової охорони.

Відомо, що зараз пожежа вирує вздовж берега Сіверського Дінця, впритул підходячи до села Болотене.

У зв'язку з близькістю осередків горіння до лінії фронту та забрудненістю території вибухонебезпечними предметами, рятувальники займаються відсіччю полум’я від населеного пункту”, - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, названо чотири джерела займання пожеж на Луганщині, жертвами пожеж в Луганській області стали 11 осіб.

мінування пожежа вогонь РДА Луганська область
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