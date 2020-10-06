Пожежі на Луганщині: вогонь наближається до замінованої території

Рятувальники намагаються відсікти полум’я

Рятувальники намагаються відсікти полум’я

Фото: ДСНС

У Луганській області вогонь наближається до замінованих територій, пожежа вирує вздовж берега Сіверського Дінця.

Про це у Facebook повідомляє Станично-Луганська районна державна адміністрація, передає RegioNews.

Поширення пожежі намагаються стримати рятувальники ДСНС та лісової охорони.

Відомо, що зараз пожежа вирує вздовж берега Сіверського Дінця, впритул підходячи до села Болотене.

У зв'язку з близькістю осередків горіння до лінії фронту та забрудненістю території вибухонебезпечними предметами, рятувальники займаються відсіччю полум’я від населеного пункту”, - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, названо чотири джерела займання пожеж на Луганщині, жертвами пожеж в Луганській області стали 11 осіб.