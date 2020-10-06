Пожежі на Луганщині: вогонь наближається до замінованої території
Рятувальники намагаються відсікти полум’я
Рятувальники намагаються відсікти полум’я
У Луганській області вогонь наближається до замінованих територій, пожежа вирує вздовж берега Сіверського Дінця.
Про це у Facebook повідомляє Станично-Луганська районна державна адміністрація, передає RegioNews.
Поширення пожежі намагаються стримати рятувальники ДСНС та лісової охорони.
Відомо, що зараз пожежа вирує вздовж берега Сіверського Дінця, впритул підходячи до села Болотене.
У зв'язку з близькістю осередків горіння до лінії фронту та забрудненістю території вибухонебезпечними предметами, рятувальники займаються відсіччю полум’я від населеного пункту”, - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, названо чотири джерела займання пожеж на Луганщині, жертвами пожеж в Луганській області стали 11 осіб.
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