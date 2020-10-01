В Одесской области злоумышленники разворовали топлива "Укрзализныци" на 3 млн грн

Они продавали его через подпольные АЗС

Они продавали его через подпольные АЗС

В Одесской области будут судить 17 членов преступной организации за хищение дизельного топлива из резервуаров локомотивного депо на сумму более 3 млн грн.

Об этом сообщает Департамент стратегических расследований Нацполиции, передает RegioNews.

По данным следствия, в состав преступной организации входили работники структурного подразделения железной дороги, а также депутат сельского совета региона.

По предварительной договоренности с должностными лицами подразделения, специально оборудованные автомобили, в которые из резервуаров перекачивали остатки дизтоплива, беспрепятственно заезжали на территорию локомотивного депо. В дальнейшем похищенное имущество перевозилось на склады хранения, размещалось на территории гаражных кооперативов Одессы", - говорится в сообщении.

Злоумышленники реализовывали дизтопливо через подпольные АЗС, а также продавали предприятиям реального сектора экономики.

Правоохранители изъяли более 700 тысяч гривен, 17 500 долларов США и тысячу евро, "черновые" записи с указанием количества похищенного топлива, 62 тонны дизтоплива, а также спецавтомобили для его перевозки и другие орудия, которое использовалось для кражи горючего", - добавили в Нацполиции.

Напомним, на Одесщине чиновник мэрии пытался подкупить членов избиркома - СБУ, его задержали во время передачи части взятки члену избиркома.