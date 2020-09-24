Кличко закрыл последнее заседание Киевсовета 8-го созыва

Всего депутаты рассмотрели и приняли почти 10 тысяч решений

Всего депутаты рассмотрели и приняли почти 10 тысяч решений

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Об этом сообщает КГГА, передает RegioNews.

Он поблагодарил депутатов за работу и напомнил, что конгресс местных и региональных властей Совета Европы признал в 2018-2019 годах Киевский городской совет самым эффективным местным советом.

Сегодня последнее заседание Киевсовета 8-го созыва. Мы 5 лет работали и принимали решения для развития столицы и комфорта ее жителей. Конгресс местных и региональных властей Совета Европы признал в 2018-2019 годах Киевский городской совет самым эффективным местным советом", - сказал Кличко.

Кличко также сообщил, что за свою каденцию Киевсовет провел 74 пленарных заседания и 131 пленарный день.

Всего депутаты рассмотрели и приняли почти 10 тысяч решений и провели в зале заседаний более 1000 часов.

Напомним, на кресло мэра Киева зарегистрировали еще четверых кандидатов, всего зарегистрировано 8 желающих стать мэром.