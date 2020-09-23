"Мир любой ценой": в Раде создают новое межфракционное объединение депутатов

Таким образом депутаты хотят закончить войну на Донбассе

Таким образом депутаты хотят закончить войну на Донбассе

Фото: из открытых источников

В украинском парламенте планируют создать новое межфракционное объединение депутатов - сторонников "мира любой ценой", в том числе в ущерб национальным интересам Украины.

Как передает RegioNews, об этом заявил член фракции "Слуга народа", нардеп Иван Юнаков.

Вы знаете, что сейчас создается межфракционное объединение под названием, если не ошибаюсь, "Путь домой". На мой взгляд, это "мир любой ценой", - рассказал депутат.

При этом он выразил уверенность, что депутаты, которые настроены патриотично, смогут вовремя отреагировать и эффективно противостоять потенциально опасным инициативам.

Таких, по его оценкам, в "Слуге народа" – около 40 человек из 246. Их поддержат депутаты-патриоты из других фракций.

Могу сказать так: если будет рассматриваться важный вопрос, от которого будет зависеть целостность Украины, ее реальные интересы, - думаю, что будет и 200, и 300 человек. Большинство депутатов из разных фракций будут на стороне Украины", - выразил уверенность Юнаков.

Напомним, ранее в Раде зарегистрировали законопроект о проведении выборов на карантине. Документ прописывает особенности голосования граждан, находящихся на самоизоляции или в обсервации.