Угроза для безвиза с Евросоюзом на сегодня отсутствует - Боррель

Он не исключает, что на это может повлиять ситуация вокруг САП

Он не исключает, что на это может повлиять ситуация вокруг САП

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Поскольку в настоящее время все необходимые критерии выполняются, угрозы приостановки Европейским Союзом безвизового режима для Украины нет.

Об этом заявил вице-президент Европейской комиссии, высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, передает RegioNews. Что касается приостановления безвизового режима, в ЕС есть соответствующий механизм, в рамках которого готовятся регулярные отчеты о соблюдении всех требований. Последний такой отчет датирован 20 июля, и в соответствии с этим отчетом, было подтверждено, что Украина соответствует всем ориентирам, связанным с безвизовым режимом. По сей день так и есть", - заявил Боррель. Он добавил, что в отчете отмечалась важность дальнейшей эффективной независимой работы антикоррупционных органов и избежания политизации правоохранительных органов. Кроме того, ситуация вокруг Специализированной антикоррупционной прокуратуры может повлиять на это не раньше следующего отчета о соблюдении требований для безвиза. Напомним, представители Евросоюза на этой неделе посетят Донбасс, стороны обсудили мирное урегулирование войны на востоке Украины.

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