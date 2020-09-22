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22 сентября 2020, 18:22 6

Угроза для безвиза с Евросоюзом на сегодня отсутствует - Боррель

22 сентября 2020, 18:22 6
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Фото: из открытых источников
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Поскольку в настоящее время все необходимые критерии выполняются, угрозы приостановки Европейским Союзом безвизового режима для Украины нет.

Об этом заявил вице-президент Европейской комиссии, высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, передает RegioNews.

Что касается приостановления безвизового режима, в ЕС есть соответствующий механизм, в рамках которого готовятся регулярные отчеты о соблюдении всех требований. Последний такой отчет датирован 20 июля, и в соответствии с этим отчетом, было подтверждено, что Украина соответствует всем ориентирам, связанным с безвизовым режимом. По сей день так и есть", - заявил Боррель.

Он добавил, что в отчете отмечалась важность дальнейшей эффективной независимой работы антикоррупционных органов и избежания политизации правоохранительных органов.

Кроме того, ситуация вокруг Специализированной антикоррупционной прокуратуры может повлиять на это не раньше следующего отчета о соблюдении требований для безвиза.

Напомним, представители Евросоюза на этой неделе посетят Донбасс, стороны обсудили мирное урегулирование войны на востоке Украины.

Украина заявление САП Евросоюз безвиз
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