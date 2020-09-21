В НАЗК требуют увольнения заместителя главы ГБР Бабикова

В агентстве заявили о конфликте интересов

В агентстве заявили о конфликте интересов

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Глава Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) Александр Новиков заявил о конфликте интересов у заместителя руководителя Государственного бюро расследований (ГБР) Александра Бабикова, который руководит расследованием дел Майдана, а потому требует его освобождения.

Об этом сообщает прессслужба НАЗК, пишет RegioNews.

Конфликт интересов у заместителя директора ГБР Бабикова будет постоянным. Единственным мероприятием (для полного разрешения конфликта интересов) в этом случае может быть только его увольнении с должности", – заявил Новиков на брифинге после его допроса в ГБР в качестве свидетеля.

Ранее сообщалось, Бабиков является бывшим адвокатом президента-беглеца Виктора Януковича. В январе этого года он получил должность заместителя руководителя ГБР.

Сам Бабиков отрицает, что как адвокат осуществлял защиту Януковича. По его словам, он подписал несколько "технических документов в делах других адвокатов, которые осуществляли защиту бывшего президента.

Напомним, НАЗК вызывает для объяснений Смешко и руководителей еще 10 партий.