21:01  21 сентября
Завтра суд рассмотрит два дела против главы Днепропетровской ОГА Бондаренко
18:16  21 сентября
Андрея Балогу зарегистрировали кандидатом в мэры Мукачево
17:43  21 сентября
С начала суток на Донбассе зафиксировали три обстрела
UA | RU
UA | RU
21 сентября 2020, 21:34

В НАЗК требуют увольнения заместителя главы ГБР Бабикова

21 сентября 2020, 21:34
Читайте також українською мовою
В агентстве заявили о конфликте интересов
В агентстве заявили о конфликте интересов
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Глава Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) Александр Новиков заявил о конфликте интересов у заместителя руководителя Государственного бюро расследований (ГБР) Александра Бабикова, который руководит расследованием дел Майдана, а потому требует его освобождения.

Об этом сообщает прессслужба НАЗК, пишет RegioNews.

Конфликт интересов у заместителя директора ГБР Бабикова будет постоянным. Единственным мероприятием (для полного разрешения конфликта интересов) в этом случае может быть только его увольнении с должности", – заявил Новиков на брифинге после его допроса в ГБР в качестве свидетеля.

Ранее сообщалось, Бабиков является бывшим адвокатом президента-беглеца Виктора Януковича. В январе этого года он получил должность заместителя руководителя ГБР.

Сам Бабиков отрицает, что как адвокат осуществлял защиту Януковича. По его словам, он подписал несколько "технических документов в делах других адвокатов, которые осуществляли защиту бывшего президента.

Напомним, НАЗК вызывает для объяснений Смешко и руководителей еще 10 партий.

ГБР НАПК Александр Бабиков увольнение конфликт Майдан Виктор Янукович
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
"Голос" готовит обращение в НАПК о проведении конференции "Слуг народа" во дворе КНУ
21 сентября 2020, 16:33
НАПК вызывает для объяснений Смешко и руководителей еще 10 партий
21 сентября 2020, 15:59
Против Порошенко открыли 58 уголовных дел – адвокат
18 сентября 2020, 13:16
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
03 сентября 2020
Госпожа мэр или госпожа мем
21 августа 2020
Приключения ЗеПрезидента в Херсоне
06 августа 2020
Три билборда на местных выборах
Все видео »
"Зеленые" кандидаты. Кто будет представлять партию Зеленского в Одесской области
Битва за Бердянск. Кому достанется азовская "столица" после выборов
Все публикации »
Андрей Смолий
Олег Полищук
Виктор Таран
Все блоги »