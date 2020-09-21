В Киеве из-за возгорания свалки небо окутал дым

Пожарным удалось локализовать пожар

Пожарным удалось локализовать пожар

В Дарницком районе Киева пожар, начавшийся на свалке, перекинулся на торфяники. В городе происходит задымление некоторых районов.

Как передает RegioNews, об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям в Киеве.

Пожар начался в воскресенье на предприятии на улице Ревуцкого, 41. Возгорание произошло на свалке площадью 500 квадратных метров. Пожарным удалось локализовать пожар. Позже он частично перекинулся на торфяники.

На утро понедельника открытого огня нет. Сотрудники ГСЧС проливают водой отдельные источники тления. К ликвидации пожара привлечены 4 пожарные автоцистерны, 22 пожарных и рукавный автомобиль.

Напомним, 20 сентября в Голосеевском районе столицы произошел взрыв на предприятии.