Оккупанты один раз нарушили режим "тишины": В ВСУ - без потерь

#ООС #операція_ОС #Ukraine_army #Joint_Forces_Operation #daily_statement Вечернее сводка о ситуации в районе проведения операции Объединенных сил по состоянию на 17.00 20 сентября 2020 года Слава Украине! Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается спокойной и полностью контролируемой украинскими защитниками. Придерживаясь режима прекращения огня, наши военнослужащие продолжают добросовестно выполнять задачи по назначению. От начала текущих суток, 20 сентября, зафиксировано одно нарушение договоренностей, достигнутых 22 июля 2020 года в рамках Трехсторонней контактной группы. Так, недалеко от населенного пункта Новоалександровка вооруженные формирования Российской Федерации осуществили выстрелы из стрелкового оружия в сторону украинских позиций. Выстрелы были неприцільними, поэтому огонь в ответ наши воины не открывали. Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил нет. В районе проведения операции должным образом выполняют задания другие составляющие сил обороны. Так, для минимизации последствий артиллерийских обстрелов предыдущих лет спасатели Объединенных сил проводят работы по восстановлению поврежденных жилых домов и объектов инфраструктуры. В течение суток они отремонтировали 13 домов, на 26 объектах работы еще продолжаются. Кроме того, саперами ГСЧС разминирован почти 3 гектара территории в прифронтовом районе и передано на уничтожение 51 найден взрывоопасный предмет. Украинские военнослужащие продолжают добросовестно выполнять свои задачи по назначению и находятся начеку адекватно отреагировать в случае угрозы их жизни или здоровью. ИТОГИ ЗА ПРОШЕДШИЕ СУТКИ за прошедшие сутки, 19 сентября, в полосах ответственности наших бригад вооруженные подразделения Российской Федерации трижды нарушили договоренности, которые вступили в действие 27 июля 2020 года. Так, нарушение режима прекращения огня было зафиксировано вблизи Песков, где враг открыл огонь из стрелкового оружия в сторону наших позиций. В результате вражеского выстрела один военнослужащий Объединенных сил получил пулевое сквозное ранение в ногу. Воину предоставили домедицинскую помощь и доставили в лечебное учреждение. Состояние здоровья военнослужащего удовлетворительное. Еще одно применение противником стрелкового оружия замечено вблизи Павлополя. Кроме того, нарушение достигнутых договоренностей зафиксировано в районе населенного пункта Водяное. На этом участке замечено пролет вражеского БПЛА типа "МЕВІК-2" с пересечением линии разграничения. Средствами радиоэлектронной борьбы беспилотник противника было подавлено, что сделало невозможным его дальнейшее применение. Враг в очередной раз пытался спровоцировать наших воинов на открытие огня и зафиксировать этот факт. Но украинские защитники на провокации не поддались, огонь в ответ не открывали. Вместе с военнослужащими Вооруженных Сил Украины в районе проведения операции Объединенных сил должным образом выполняют свои задачи и другие составляющие сил обороны и правоохранительные органы. За минувшие сутки представителями Национальной полиции Украины из состава Об'объединенных сил выявлено 41 административное правонарушение. Подразделениями полиции сводных отрядов проверено 4910 транспортных средств и 4042 лица. Также было задержано 1 лицо, которое подозревают в причастности к вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников. Через контрольный пункт'езду-выезда "Станица Луганская" на контролируемую Объединенными силами территорию прибыли 1208 лица, в обратном направлении – 1821 человек. КПВВ "Новотроицкое" и КПВВ "Марьинка" не функционировали. Военнослужащие Объединенных сил придерживаются режима прекращения огня и находятся в постоянной готовности к мгновенному реагированию на любые действия противника. Слава Украине!