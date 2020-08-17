В НБУ обещают сохранить плавающий курс гривны

Нацбанк будет сглаживать чрезмерные колебания курса

Нацбанк будет сглаживать чрезмерные колебания курса

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Об этом в интервью "РБК-Украина" сообщил председатель Нацбанка Кирилл Шевченко, передает RegioNews.

"Плавающий курс отражает спрос и предложение на рынке. В прошлом году был довольно большой приток валюты в страну, предложение превышало спрос, и гривна укреплялась. И это нормально для рынка – гривна должна не только девальвировать, но и укрепляться", – уверен глава Нацбанка.

Он отметил, что Нацбанк, как и ранее, будет сглаживать чрезмерные колебания курса, как в одну, так и в другую сторону.

Вместе с тем, по его словам, НБУ не будет публиковать точные критерии, по которым он определяет, когда ему нужно выходить на рынок с интервенциями.

"Эти критерии публиковать не будем, поскольку они только свяжут руки для валютных спекуляций. Если участники рынка будут заранее знать, когда НБУ выходит на рынок, они будут использовать это для получения спекулятивных доходов", – разъяснил Кирилл Шевченко.

Он считает, что вопрос приемлемой курсовой волатильности можно обсуждать. Но при этом, как отметил Шевченко, было бы неправильно говорить о том, что такое волатильность, как было с начала прошлого года, является нормальным для рынка Украины.

Ранее сообщалось, что Кабмин не будет требовать от Нацбанка девальвации гривны.