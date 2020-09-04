В Умани во время празднования еврейского Нового года закроют рестораны и часть школ

Работать будут только заведения доставки

Работать будут только заведения доставки

В Умани на время прибытия основного количества паломников-хасидов ограничат время работы заведений питания и закроют учебные заведения, расположенные в районе паломничества.

Такое решение приняла государственная комиссия по ТЭБ и ЧС, передает RegioNews со ссылкой на Телеграм-канал председателя Черкасской ОГА Сергея Сергийчука.

Согласно решению, деятельность заведений общественного питания будет запрещена после 24-й и до 7-и часов. Исключение – заведения доставки.

На период с 15 по 21 сентября посещение соискателями образования учреждений образования, которые расположены в районе проведения паломничества, запрещено.

Район паломничества будет ограничено паломничества контрольно-пропускными пунктами.

"Мы уже определили помещения для обсервации в случае резкой вспышки заболевания на коронавирус COVID-19 среди паломников; совместно с Кировоградской ОГА обеспечиваем готовность оказания экстренной медицинской помощи, отработали маршруты пациентов; совместно с органами местного самоуправления обустраиваем медицинские пункты вблизи мест паломничества", - отметил Сергийчук.

Кроме этого, государственная комиссия по ТЭБ и ЧС дала поручение МИД вместе с Минздравом и Федерацией еврейских общин Украины определить количество медицинских работников и других волонтеров, которых необходимо привлечь из Государства Израиль для помощи при проведении празднования Рош ха-Шана в г. Умани, указано в сообщении.

Напомним, несколько ранее стало известно, что в Умани уже у 6 хасидов подтвердили заболевание COVID-19.