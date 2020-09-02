Адвокаты подали апелляцию на меру пресечения Антоненко в деле Шеремета

По словам защитников, прокурор не обосновал ни один из рисков, указанных в его ходатайстве

По словам защитников, прокурор не обосновал ни один из рисков, указанных в его ходатайстве

Фото: Liga.net

Суд, принимая решение о мере пресечения в виде содержания под стражей для обвиняемого в деле об убийстве Павла Шеремета Андрея Антоненко, произвольно установил риски бегства и незаконного влияния на свидетелей.

Об этом говорится в апелляции, поданной адвокатами Андрея Антоненко (Риффмастера), передает RegioNews со ссылкой на сайт СМЫСЛ Украина. Отмечается, что постановление подлежит обжалованию только в части избрания меры пресечения в виде содержания под стражей. В апелляционной жалобе Дмитрий Круговой, в частности, отмечает, что прокурор не обосновал ни один из рисков, указанных в его ходатайстве, суд произвольно установил риск побега и риск незаконного влияния на свидетелей (потерпевших), руководствуясь при этом исключительно тяжестью инкриминируемого деяния, а в части весомости доказательств — только их номинальным перечислением — реестром материалов, не учитывая принцип Летелье, по которому риск побега уменьшается с течением времени, каким бы он ни был коротким. После смягчения мер другим обвиняемым никаких негативных последствий не наступило, отмечает защита, что косвенно подтверждает беспочвенность утверждений суда о содержании господина Антоненко под стражей как единственно возможный способ устранения рисков. "Полный текст постановления не был провозглашен 28.08.2020, как было в ней указано, защита получила его только в понедельник, 31.08.2020. На следующий день апелляция была подана в Шевченковский суд", — отмечается в сообщении. Напомним, 18 августа ветерану АТО и музыканту Андрею Riffmaster Антоненко, которого подозревают в убийстве журналиста Павла Шеремета, вручили обвинительный акт.

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