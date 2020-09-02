09:49  02 сентября
В Украине новый антирекорд COVID-19: за сутки выявили 2 495 больных
10:30  02 сентября
Владельцы "евроблях" вышли на протест под Радой
08:19  02 сентября
Ситуация на Донбассе: в ООС зафиксировали 3 нарушения режима "тишины"
UA | RU
UA | RU
02 сентября 2020, 14:20 2

Адвокаты подали апелляцию на меру пресечения Антоненко в деле Шеремета

02 сентября 2020, 14:20 2
Читайте також українською мовою
По словам защитников, прокурор не обосновал ни один из рисков, указанных в его ходатайстве
По словам защитников, прокурор не обосновал ни один из рисков, указанных в его ходатайстве
Фото: Liga.net
Читайте також
українською мовою

Суд, принимая решение о мере пресечения в виде содержания под стражей для обвиняемого в деле об убийстве Павла Шеремета Андрея Антоненко, произвольно установил риски бегства и незаконного влияния на свидетелей.

Об этом говорится в апелляции, поданной адвокатами Андрея Антоненко (Риффмастера), передает RegioNews со ссылкой на сайт СМЫСЛ Украина.

Отмечается, что постановление подлежит обжалованию только в части избрания меры пресечения в виде содержания под стражей.

В апелляционной жалобе Дмитрий Круговой, в частности, отмечает, что прокурор не обосновал ни один из рисков, указанных в его ходатайстве, суд произвольно установил риск побега и риск незаконного влияния на свидетелей (потерпевших), руководствуясь при этом исключительно тяжестью инкриминируемого деяния, а в части весомости доказательств — только их номинальным перечислением — реестром материалов, не учитывая принцип Летелье, по которому риск побега уменьшается с течением времени, каким бы он ни был коротким. После смягчения мер другим обвиняемым никаких негативных последствий не наступило, отмечает защита, что косвенно подтверждает беспочвенность утверждений суда о содержании господина Антоненко под стражей как единственно возможный способ устранения рисков.

"Полный текст постановления не был провозглашен 28.08.2020, как было в ней указано, защита получила его только в понедельник, 31.08.2020. На следующий день апелляция была подана в Шевченковский суд", — отмечается в сообщении.

Напомним, 18 августа ветерану АТО и музыканту Андрею Riffmaster Антоненко, которого подозревают в убийстве журналиста Павла Шеремета, вручили обвинительный акт.

журналисты убийство подозрение суд Дело Шеремета
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Подписывайтесь на RegioNews
21 августа 2020
Приключения ЗеПрезидента в Херсоне
06 августа 2020
Три билборда на местных выборах
04 августа 2020
Анатолий Бондаренко идет на выборы. Честный ролик
Все видео »
"Коронавирусный" Надал и пустота. Какова главная интрига выборов в Тернополе
"Зеленые" кандидаты. Кто будет представлять партию Зеленского в Николаевской области
Все публикации »
Игорь Гришачов
Михаил Дяденко
Иван Галунга
Все блоги »