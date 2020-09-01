Ситуация в ООС: боевики дважды нарушили режим прекращения огня

Украинские военные огонь в ответ не открывали

Украинские военные огонь в ответ не открывали

Фото: flickr

За предыдущие сутки, 31 августа, штаб ООС зафиксировал два случая нарушения режима полного прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

"Да, провокации из стрелкового оружия отмечено на участке фронта вблизи Водяного. Кроме того, неприцельные выстрелы из подствольного гранатомета зафиксировано в районе Авдеевки. Эти огневые провокации противника не несли угрозы нашим защитникам, поэтому украинские подразделения оружие в ответ не применяли", - сообщают в штабе.

Также отмечается, что боевых потерь в результате обстрелов не было, а от начала текущих суток на всех участках фронта наблюдалась тишина, нарушений полного и всеобъемлющего режима прекращения огня не зафиксировано.

Подразделения Объединенных сил, соблюдая условия прекращения огня, находятся наготове к адекватному реагированию на любые изменения оперативной обстановки и на коварные действия противника", - отмечают в ООС.

Напомним, с начала суток, 31 августа, на участках ответственности украинских военных обстрелов со стороны противника не зафиксировано.