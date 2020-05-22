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22 мая 2020, 15:12 5

Зеленский призвал украинцев вакцинироваться от кори и туберкулеза

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22 мая 2020, 15:12 5
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У президента допускают вспышку этих заболеваний в будущем
president.gov.ua
У президента допускают вспышку этих заболеваний в будущем

Корь, столбняк, туберкулез не менее опасны, чем коронавирусная инфекция, и если люди не будут вакцинироваться, то это сможет привести к вспышке этих заболеваний в Украине.

Как сообщает RegioNews, об этом заявил президент Владимир Зеленский на совещании по распространению COVID-19, передает пресс-служба Офиса президента.

Отмечается, что количество вакцинаций уменьшилась на 20%, что может привести к вспышке этих болезней в ближайшем будущем.

Важно, чтобы вы донесли это людям. Ведь корь, столбняк, туберкулез - столь же тяжелые болезни, не менее опасные, чем коронавирусная инфекция. Надо объяснить украинцам, что вакцинация важна и сейчас", - отметил Зеленский.

Главе государства также доложили, что все области нашли возможности для выплаты надбавок к зарплатам врачам, которые непосредственно боролись с COVID-19.

Национальная служба здоровья завершает подписание договоров относительно выплат за апрель.

Экстренная медицинская помощь подписала 100% договоров, мобильные бригады врачей – 75%, стационарная медицинская помощь, которая помогает больным COVID-19, – 84%, стационарная медицинская помощь, которая помогает больным ОРВИ, – 85%", - говорится в сообщении.

Напомним, Полтавщина одна из первых начала выплачивать 300% надбавки медикам, которые борются с COVID-19.


карантин Офис президента президент корь
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