Перемирие на Донбассе: боевики дважды нарушили режим "тишины"
За прошедшие сутки вооруженные формирования РФ дважды нарушили режим полного прекращения огня. Вследствие вражеских обстрелов никто не пострадал.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на штаб ООС.
В качестве провокации оккупанты использовали выстрел из подствольного гранатомета, а также обстрел из стрелкового оружия.
Огневые провокации были неприцельными, поэтому силы ООС огонь в ответ не открывали.
"Потерь, вследствие вражеских обстрелов, нет. В то же время с грустью сообщаем, что вследствие заболевания, скончался старший сержант Владимир Перекрестов. Командование Объединенных сил выражает искренние и глубокие соболезнования семье военнослужащего", - отметили в штабе ООС.
С начала текущих суток обстрелы не зафиксированы. Отмечается, что подразделения Объединенных сил придерживаются условий прекращения огня и готовы к реагированию на любые провокации боевиков.
Напомним, ранее сообщалось, что в зоне ООС умерли трое военных из-за "резкого ухудшения состояния здоровья".