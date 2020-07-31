Перемирие на Донбассе: боевики дважды нарушили режим "тишины"

Украинские войска огонь в ответ не открывали

Украинские войска огонь в ответ не открывали

Фото: из открытых источников

За прошедшие сутки вооруженные формирования РФ дважды нарушили режим полного прекращения огня. Вследствие вражеских обстрелов никто не пострадал.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

В качестве провокации оккупанты использовали выстрел из подствольного гранатомета, а также обстрел из стрелкового оружия.

Огневые провокации были неприцельными, поэтому силы ООС огонь в ответ не открывали.

"Потерь, вследствие вражеских обстрелов, нет. В то же время с грустью сообщаем, что вследствие заболевания, скончался старший сержант Владимир Перекрестов. Командование Объединенных сил выражает искренние и глубокие соболезнования семье военнослужащего", - отметили в штабе ООС.

С начала текущих суток обстрелы не зафиксированы. Отмечается, что подразделения Объединенных сил придерживаются условий прекращения огня и готовы к реагированию на любые провокации боевиков.

Напомним, ранее сообщалось, что в зоне ООС умерли трое военных из-за "резкого ухудшения состояния здоровья".