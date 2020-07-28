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28 июля 2020, 21:23

На место Кучмы в ТКГ рассматривают нескольких кандидатов – Данилов

28 июля 2020, 21:23
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Леонид Кучма обещает далее помогать Зеленскому
Фото: УП
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На замену Леониду Кучме в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе рассматриваются несколько кандидатов.

Об этом секретарь СНБО Алексей Данилов сказал в эфире телеканала "Украина 24", передает RegioNews.

Я не могу сейчас сказать, кто будет на замену (Кучме), Есть несколько вариаций, до тех пор, пока окончательно не будет решение, я не могу сейчас назвать кандидатуры. Конечно, кандидатуры были с самого начала, потому что с Леонидом Даниловичем договаривались, что будет определенный период, когда он должен уйти ... Сейчас происходит как раз процесс, и поверьте, Украина будет представлена ​​очень прочно, как и до сих пор ", - сказал Данилов.

Он отметил, что Кучма разбирается в многих государственных процессах и в дальнейшем делиться своим опытом.

Леониду Даниловичу 81 год, это очень опытный человек, очень много понимает процессов, которые происходят не только в отношениях Украина и Россия, но и отношениях, которые происходят вообще в мире ... Понимая государственную позицию Леонида Даниловича, я не верю, что он вообще может отстраниться от этих процессов. Он обязательно будет помогать Владимиру Александровичу Зеленскому ", - рассказал секретарь СНБО.

Напомним, сегодня стало известно, что второй президент Украины Леонид Кучма покинул Трехстороннюю контактную группу по Донбассу, в которой был главой делегации.

Донбасс ТКГ Алексей Данилов Леонид Кучма Кандидат
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