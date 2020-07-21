Сутки на Донбассе: 17 обстрелов, погиб украинский военный

Еще один военнослужащий получил ранение

Еще один военнослужащий получил ранение

Фото: из открытых источников

За прошедшие сутки вооруженные формирования РФ 17 раз нарушили режим прекращения огня. В результате вражеских обстрелов погиб один украинский военнослужащий.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

Боевики использовали запрещенные минскими договоренностями артиллерийские системы калибра 122 мм, 120-ти и 82-х мм минометы, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы, снайперское и стрелковое оружие.

Стреляли вблизи населенных пунктов: Мироновский, Шумы, Орехово, Новотошковское, Причепиловка, Попасная, Луганское, а также неподалеку от Марьинки, Старогнатовки, Павлополя, Широкиного, Каменки, Гнутового, Водяного и Опытного.

"За минувшие сутки, в результате вражеских обстрелов, к сожалению погиб один украинский военнослужащий, еще один воин - получил ранения. Командование Объединенных сил выражает глубокие и искренние соболезнования родным и близким погибшего героя, а раненому военнослужащему желает скорейшего выздоровления", - отмечают в штабе.

Отмечается, что украинские подразделения решительно подавили активность противника. С начала текущих суток вооруженные формирования РФ активности не проявляли. По имеющейся информации, потерь за текущие сутки среди украинских воинов нет.

Напомним, сутками ранее вооруженные формирования оккупантов 17 раз нарушили режим прекращения огня.