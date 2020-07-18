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18 июля 2020, 10:26 4

Коронавирус в Украине остается на высоком уровне: за последние сутки 847 новых случаев

18 июля 2020, 10:26 4
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За прошедшие сутки зафиксирован 21 летальный случай, 756 пациентов выздоровели
pixabay.com
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С начала пандемии в Украине COVID-19 обнаружили у 58 111 человека, 1477 человек умерли и 30 525 выздоровели.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения, передает RegioNews.

Больше всего новых случаев подтвердили во Львовской области - 137, Закарпатской - 89 и в городе Киеве - 108.

Ситуация в регионах выглядит следующим образом:

  • Винницкая область — 2271 случай;
  • Волынская область — 3219 случаев;
  • Днепропетровская область — 1183 случая;
  • Донецкая область — 791 случай;
  • Житомирская область — 1584 случая;
  • Закарпатская область — 4318 случаев;
  • Запорожская область — 665 случаев;
  • Ивано-Франковская область — 3385 случаев;
  • Кировоградская область — 677 случаев;
  • г. Киев — 6797 случаев;
  • Киевская область — 3229 случаев;
  • Львовская область — 7891 случай;
  • Луганская область — 105 случаев;
  • Николаевская область — 510 случаев;
  • Одесская область — 2492 случая;
  • Полтавская область — 348 случаев;
  • Ровенская область — 5015 случаев;
  • Сумская область — 355 случаев;
  • Тернопольская область — 2394 случая;
  • Харьковская область — 2971 случай;
  • Херсонская область — 209 случаев;
  • Хмельницкая область — 963 случая;
  • Черновицкая область — 5289 случаев;
  • Черкасская область — 818 случаев;
  • Черниговская область — 632 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, что по состоянию на утро 17 июля в Украине зафиксировано 57 264 случая заражения коронавирусной инфекцией.

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