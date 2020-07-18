Коронавирус в Украине остается на высоком уровне: за последние сутки 847 новых случаев
За прошедшие сутки зафиксирован 21 летальный случай, 756 пациентов выздоровели
За прошедшие сутки зафиксирован 21 летальный случай, 756 пациентов выздоровели
С начала пандемии в Украине COVID-19 обнаружили у 58 111 человека, 1477 человек умерли и 30 525 выздоровели.
Об этом сообщает Министерство здравоохранения, передает RegioNews.
Больше всего новых случаев подтвердили во Львовской области - 137, Закарпатской - 89 и в городе Киеве - 108.
Ситуация в регионах выглядит следующим образом:
- Винницкая область — 2271 случай;
- Волынская область — 3219 случаев;
- Днепропетровская область — 1183 случая;
- Донецкая область — 791 случай;
- Житомирская область — 1584 случая;
- Закарпатская область — 4318 случаев;
- Запорожская область — 665 случаев;
- Ивано-Франковская область — 3385 случаев;
- Кировоградская область — 677 случаев;
- г. Киев — 6797 случаев;
- Киевская область — 3229 случаев;
- Львовская область — 7891 случай;
- Луганская область — 105 случаев;
- Николаевская область — 510 случаев;
- Одесская область — 2492 случая;
- Полтавская область — 348 случаев;
- Ровенская область — 5015 случаев;
- Сумская область — 355 случаев;
- Тернопольская область — 2394 случая;
- Харьковская область — 2971 случай;
- Херсонская область — 209 случаев;
- Хмельницкая область — 963 случая;
- Черновицкая область — 5289 случаев;
- Черкасская область — 818 случаев;
- Черниговская область — 632 случая.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Напомним, что по состоянию на утро 17 июля в Украине зафиксировано 57 264 случая заражения коронавирусной инфекцией.
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