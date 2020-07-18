Коронавирус в Украине остается на высоком уровне: за последние сутки 847 новых случаев

За прошедшие сутки зафиксирован 21 летальный случай, 756 пациентов выздоровели

За прошедшие сутки зафиксирован 21 летальный случай, 756 пациентов выздоровели

pixabay.com

С начала пандемии в Украине COVID-19 обнаружили у 58 111 человека, 1477 человек умерли и 30 525 выздоровели.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения, передает RegioNews.

Больше всего новых случаев подтвердили во Львовской области - 137, Закарпатской - 89 и в городе Киеве - 108.

Ситуация в регионах выглядит следующим образом:

Винницкая область — 2271 случай;

Волынская область — 3219 случаев;

Днепропетровская область — 1183 случая;

Донецкая область — 791 случай;

Житомирская область — 1584 случая;

Закарпатская область — 4318 случаев;

Запорожская область — 665 случаев;

Ивано-Франковская область — 3385 случаев;

Кировоградская область — 677 случаев;

г. Киев — 6797 случаев;

Киевская область — 3229 случаев;

Львовская область — 7891 случай;

Луганская область — 105 случаев;

Николаевская область — 510 случаев;

Одесская область — 2492 случая;

Полтавская область — 348 случаев;

Ровенская область — 5015 случаев;

Сумская область — 355 случаев;

Тернопольская область — 2394 случая;

Харьковская область — 2971 случай;

Херсонская область — 209 случаев;

Хмельницкая область — 963 случая;

Черновицкая область — 5289 случаев;

Черкасская область — 818 случаев;

Черниговская область — 632 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, что по состоянию на утро 17 июля в Украине зафиксировано 57 264 случая заражения коронавирусной инфекцией.

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