В одесском детском доме 17 человек заразились коронавирусом

Детский дом перевели в режим обсервации

Детский дом перевели в режим обсервации

Фото: из открытых источников

В детском доме "Жемчужинка" у 15 детей и двоих взрослых ПЦР-тесты подтвердили коронавирус. Тестирование детей и сотрудников детского дома провели после того, как заболел один из работников.

Об этом сообщила директор департамента образования и науки Одесского горсовета Елена Буйневич, передает RegioNews.

Из более чем 70 тестов, положительный результат анализ показал у 15 детей и двоих взрослых. Ни у кого из 17 заболевших признаков ОРВИ нет, все чувствуют себя хорошо", - сообщила Буйневич.

Также принято решение про изоляцию тех, у кого выявили этот вирус. Кроме того, по ее словам, все заведение пойдет на режим обсервации.

Напомним, что по состоянию на утро 16 июля в Украине зафиксировано 56 455 случаев COVID-19, за минувшие сутки выявили 848 новых случаев заболевания.

За минувшие сутки в Одессе зарегистрировали 30 случаев коронавируса, всего в регионе - 63. Общее количество заболевших в Одесской области составляет 2378 человек.