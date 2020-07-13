Обострение на Донбассе: 16 обстрелов за сутки, шестеро раненых

Раненых бойцов доставили в медицинские учреждения

Раненых бойцов доставили в медицинские учреждения

Фото: из открытых источников

За прошедшие сутки на Донбассе незаконные военные группировки РФ 16 раз нарушили режим прекращения огня. Вследствие вражеских обстрелов 5 военнослужащих Объединенных сил получили ранения, еще один воин — боевое травмирование.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

Оккупанты использовали запрещенные Минскими договоренностями вооружения начиная с артиллерийских систем 152 и 122 калибра, 120 и 82 мм минометов, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Захватчики обстреляли украинских воинов вблизи населенного пункта Хутор Вольный, Орехово, Луганское, а также возле Авдеевки, Марьинки, Каменки, Водяного, и Новоселовки Второй. Также боевики цинично обстреляли жилые дома в Авдеевке.

Для подавления огневых средств противника наши защитники оперативно применили штатное вооружение и четко дали понять оккупантам, что их преступная активность не останется безнаказанной. По данным разведки, 12 июля украинские военнослужащие уничтожили 3 оккупантов и не менее 8 ранили”, — сообщили в штабе.

С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации один раз нарушили режим прекращения огня. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток”, противник вел огонь из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия неподалеку Каменки.

За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет.

"Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой”, - резюмировали в штабе.

Напомним, сутками ранее зафиксировали один обстрел - боевики обстреляли Водяное.