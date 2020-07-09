Восемь областей не отвечают критериям ослабления карантина - Минздрав
По состоянию на 9 июля восемь регионов Украины не отвечают критериям для ослабления карантинных мероприятий.
Об этом сообщает Министерство здравоохранения, передает RegioNews.
По данным Минздрава, не соответствуют критериям Волынская, Донецкая, Закарпатская, Ивано-Франковская, Ровенская, Тернопольская, Харьковская и Черниговская области.
В министерстве отмечают, что наибольшее количество активных больных на 100 тысяч населения зафиксировано в Черновицкой, Львовской и Закарпатской областях.
Решение об усилении противоэпидемических мероприятий может быть отменен не ранее чем через семь дней со дня его принятия с учетом результатов оценки текущей эпидемической ситуации в регионе ", - говорится в сообщении.
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Напомним, коронавирус в Украине не спадает: за сутки обнаружили 810 новых случаев.