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Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
09 июля 2020, 11:10 1

Восемь областей не отвечают критериям ослабления карантина - Минздрав

09 июля 2020, 11:10 1
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За сутки заболело больше людей, чем выздоровело
Фото: flickr
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По состоянию на 9 июля восемь регионов Украины не отвечают критериям для ослабления карантинных мероприятий.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения, передает RegioNews.

По данным Минздрава, не соответствуют критериям Волынская, Донецкая, Закарпатская, Ивано-Франковская, Ровенская, Тернопольская, Харьковская и Черниговская области.

В министерстве отмечают, что наибольшее количество активных больных на 100 тысяч населения зафиксировано в Черновицкой, Львовской и Закарпатской областях.

Решение об усилении противоэпидемических мероприятий может быть отменен не ранее чем через семь дней со дня его принятия с учетом результатов оценки текущей эпидемической ситуации в регионе ", - говорится в сообщении.

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