В Черновицкой области до сих пор подтоплены 4 населенных пункта

В целом из-за непогоды пострадали более 250 населенных пунктов

В целом из-за непогоды пострадали более 250 населенных пунктов

Фото: ГСЧС

По состоянию на 9 июля на территории Черновицкой областина остаются подтопленными 4 населенных пункта.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.

Также по данным спасателей, в области затоплено 12 приусадебных участков.

Всего на территории западных областей в результате наводнений остаются разрушенными 202 километра дорог, больше всего в Ивано-Франковской области, и 95 мостов, продолжаются работы по восстановлению их работы.

549 километров дорог и 213 мостов до сих пор повреждены.

В ГСЧС добавили, что в течение суток откачано 2853 м3 воды, доставлено 1 тонну питьевой воды местным жителям. Всего к работам привлечено 259 человек и 96 единиц техники.

Напомним, на Буковине Зеленскому вручили обращение относительно нарушений закона главой ОГА Осачуком.