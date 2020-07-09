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Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
09 липня 2020, 11:10 1

Вісім областей не відповідають критеріям послаблення карантину - МОЗ

09 липня 2020, 11:10 1
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За добу захворіло більше людей, ніж одужало
Фото: flickr
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Станом на 9 липня вісім регіонів України не відповідають критеріям для послаблення карантинних заходів.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я, передає RegioNews.

За даними МОЗ, не відповідають критеріям Волинська, Донецька, Закарпатська, Івано-Франківська, Рівненська, Тернопільська, Харківська та Чернігівська області.

У міністерстві зазначають, що найбільша кількість активних хворих на 100 тисяч населення зафіксована у Чернівецькій, Львівській та Закарпатській областях.

Рішення про посилення протиепідемічних заходів може бути відмінено не раніше ніж через сім днів з дня його прийняття з урахуванням результатів оцінки поточної епідемічної ситуації в регіоні", - йдеться в повідомленні.

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