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Во Львовской области из-за сильных дождей подтопило несколько сел
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Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
04 июля 2020, 13:52 4

Во Львовской области из-за сильных дождей подтопило несколько сел

04 июля 2020, 13:52 4
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Фото: ГСЧС
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Из-за сильных дождей во Львовской области подтопило несколько сел, а синоптики опять объявили штормовое предупреждение в области.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.

Вследствие непогоды Львовская область понесла убытки, в частности, были подтоплены села Старосамборского района. В результате сильных осадков подтопило подвалы жилых домов, хозяйственные постройки, приусадебные участки. Также вода размыла сельские дороги.

4 - 5 июля на Западной Украине ожидают сильные дожди, также синоптики предупреждают о росте уровня воды в реках на 1,3 - 3,5 метра.

4 июля на реках Закарпатской области ожидается повышение уровней воды на 0,3-1,0 м, в пределах коренных берегов. На реке Латорица (участок Мукачево - Чоп) будут удерживаться высокие уровни с начальным выходом воды на пойму междамбового пространства", - говорится в сообщении ДСНС.

Ожидается значительное повышение уровня воды в реках Днестр, Сян, Прут и Сирет. Из-за дождей по данным ГСЧС, возможно подтопление населенных пунктов Винницкой и Одесской областях.

Напомним, в результате паводков на Прикарпатье подтоплены более 7 тысяч домов, разрушены 1196 километров дорог.

непогода Львовщина ГСЧС Наводнение Днестр Дожди
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