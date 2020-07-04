Во Львовской области из-за сильных дождей подтопило несколько сел

Всего без электричества остался 21 населенный пункт в Украине

Всего без электричества остался 21 населенный пункт в Украине

Фото: ГСЧС

Из-за сильных дождей во Львовской области подтопило несколько сел, а синоптики опять объявили штормовое предупреждение в области.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.

Вследствие непогоды Львовская область понесла убытки, в частности, были подтоплены села Старосамборского района. В результате сильных осадков подтопило подвалы жилых домов, хозяйственные постройки, приусадебные участки. Также вода размыла сельские дороги.

4 - 5 июля на Западной Украине ожидают сильные дожди, также синоптики предупреждают о росте уровня воды в реках на 1,3 - 3,5 метра.

4 июля на реках Закарпатской области ожидается повышение уровней воды на 0,3-1,0 м, в пределах коренных берегов. На реке Латорица (участок Мукачево - Чоп) будут удерживаться высокие уровни с начальным выходом воды на пойму междамбового пространства", - говорится в сообщении ДСНС.

Ожидается значительное повышение уровня воды в реках Днестр, Сян, Прут и Сирет. Из-за дождей по данным ГСЧС, возможно подтопление населенных пунктов Винницкой и Одесской областях.

Напомним, в результате паводков на Прикарпатье подтоплены более 7 тысяч домов, разрушены 1196 километров дорог.