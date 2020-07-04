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У Львівській області через сильні дощі підтопило декілька сіл
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Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
04 липня 2020, 13:52 3

У Львівській області через сильні дощі підтопило декілька сіл

04 липня 2020, 13:52 3
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Фото: ДСНС
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Через сильні дощі у Львівській області підтопило кілька сіл, а синоптики знову оголосили штормове попередження в області.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС, передає RegioNews.

Внаслідок негоди Львівська область зазнала збитків, зокрема, були підтоплені села Старосамбірського району. Внаслідок сильних опадів підтопило підвали житлових будинків, господарські будівлі, присадибні ділянки. Також вода розмила сільські дороги.

4 – 5 липня на Західній Україні очікують на сильні дощі, також синоптики попереджають про зростанняи рівня води в річках на 1,3 – 3,5 метри.

4 липня на рiчках Закарпатської областi очiкується пiдвищення рiвнiв води на 0,3-1,0 м, в межах корiнних берегiв. На річці Латориця (ділянка Мукачево - Чоп) утримуватимуться високi рiвнi з початковим виходом води на заплав у мiждамбового простору", - йдеться в повідомленні ДСНС.

Очікується значне підняття рівня води в річках Дністер, Сян, Прут та Сiрет. Через дощі, за даними ДСНС, можливе підтоплення населених пунктів Вінницької та Одеської Областей.

Нагадаємо, в результаті паводків на Прикарпатті підтоплено понад 7 тисяч будинків, зруйновані 1196 кілометрів доріг.

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