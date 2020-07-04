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Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
04 июля 2020, 12:41 4

Во Львове впервые провели операцию по трансплантации сердца

04 июля 2020, 12:41 4
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Пересадку сердца провели 57-летнему жителю Коростеня
Пересадку сердца провели 57-летнему жителю Коростеня
Фото: Львовский городской совет
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В больнице скорой медицинской помощи Львова впервые провели операцию по пересадке сердца и двух почек.

Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета, передает RegioNews.

По словам главного врача Коммунальной городской клинической больницы скорой медицинской помощи Львова Олега Самчука, донором стал 58-летний львовянин, который получил несовместимые с жизнью травмы в результате падения с высоты.

После тщетных попыток спасти пациента, наши специалисты констатировали у мужчины смерть мозга, что является прямым показанием к трансплантации, а его мама и сестра дали согласие на забор органов, чтобы те подарили возможность жить другим людям", - сказал Самчук.

Пересадку сердца провели 57-летнему жителю Коростеня, которого пять лет назад поразил инфаркт.

Операцию по пересадке почек осуществили двум мужчинам из Львова и Тернопольской области. Операции продолжались более 12 часов. Трансплантации провели львовские врачи совместно с командой Института сердца.

По словам мэра Львова Андрея Садового, это первая такая операция в Львове за последние 15 лет и третья в Украине.

Напомним, 21 апреля военные хирурги Военно-медицинского клинического центра Западного региона впервые в Украине провели аутотрансплантацию сердца.

Львов болезнь медики горсовет Операция
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